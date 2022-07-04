Конференція в Лугано: Представлено масштабний план відбудови України

Українські організації підписали Маніфест громадянського суспільства для оприлюднення на Конференції з відновлення України у Лугано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відновлення інфраструктури, мирного життя в Україні має відбуватися за новими стандартами та бути внеском у стійкість нових інституцій. Тягар війни й пов’язаних страждань не повинен спонукати політичні еліти та частину суспільства до підтримки авторитарних систем управління та пошуку популістських рішень.

Наша сучасна історія переконливо демонструє, що у критичні моменти наші партнерства й наші державні інституції мають бути посилені включеністю громадянського суспільства, мережевих ініціатив, волонтерських груп, приватної ініціативи, чий внесок робить реформи сталими й запобігатиме відкочуванню назад. Тому, у всьому нашому розмаїтті й відмінності в поглядах, ми хочемо задекларувати спільні принципи та рамку для майбутнього, заради якого мільйони українців щоденно ризикують власним життям", - йдеться в маніфесті.

Маніфест підписали: Центр громадянських свобод, Євромайдан SOS, Центр протидії корупції, "Пласт", Громадянська мережа "Опора", Рух "Чесно", Міжнародна агенція змін, Фундація DEJURE та інші.

Також було озвучено критерії майбутнього устрою та відбудови України:



1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини.

2.Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням.

3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.

4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.

5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків.

6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.

Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":



1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини.

2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України.

3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян.

4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними.

5. Посилення державного втручання в економіку.

6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію.

7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Пріоритетні завдання для розвитку України:



1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки.

2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені.

3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян.

4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.

5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.

6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва.

7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.

8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.