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Конференція в Лугано: Представлено масштабний план відбудови України

лугано

Українські організації підписали Маніфест громадянського суспільства для оприлюднення на Конференції з відновлення України у Лугано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відновлення інфраструктури, мирного життя в Україні має відбуватися за новими стандартами та бути внеском у стійкість нових інституцій. Тягар війни й пов’язаних страждань не повинен спонукати політичні еліти та частину суспільства до підтримки авторитарних систем управління та пошуку популістських рішень.

Наша сучасна історія переконливо демонструє, що у критичні моменти наші партнерства й наші державні інституції мають бути посилені включеністю громадянського суспільства, мережевих ініціатив, волонтерських груп, приватної ініціативи, чий внесок робить реформи сталими й запобігатиме відкочуванню назад. Тому, у всьому нашому розмаїтті й відмінності в поглядах, ми хочемо задекларувати спільні принципи та рамку для майбутнього, заради якого мільйони українців щоденно ризикують власним життям", - йдеться в маніфесті.

Маніфест підписали: Центр громадянських свобод, Євромайдан SOS, Центр протидії корупції, "Пласт", Громадянська мережа "Опора", Рух "Чесно", Міжнародна агенція змін, Фундація DEJURE та інші.

Також було озвучено критерії майбутнього устрою та відбудови України:

1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини.
2.Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням.
3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.
4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.
5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків.
6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.

Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":

1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини.
2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України.
3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян.
4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними.
5.  Посилення державного втручання в економіку.
6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію.
7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Пріоритетні завдання для розвитку України:

1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки.
2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені.
3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян.
4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.
5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.
6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва.
7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.
8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.

Автор: 

громадські організації (86) відбудова (354)


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Топ коментарі
+20
Ворог навіть не зупинений й невідомо де і коли це станеться, зекоманду яка вже аж пищить хоче пиляти бабло треба відправити на фронт, в Слов'янськ на екскурсію.
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04.07.2022 14:59
+12
Блін ви там ******* всі? Давайте зпочатку від кацапів відібʼємось, а вже потім бабло на відбудові пиляти будете. Ще ніфіга не перемога...
А коли буде перемога, то "найвеличніший" зі своїми друзяками на всі ваші маніфести свою піанінову паличко покладе і на тому все і закінчиться.
Грьобані імітатори бурхливої діяльності.
Давайте ще може землю на Марсі розподілимо, щоб, коли хтось туди долетить, вже маніфест був.
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04.07.2022 15:01
+10
не плохо , но кто будет контролировать выполнение этих положений ? опять красивые вместо умных ?
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04.07.2022 14:58
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не плохо , но кто будет контролировать выполнение этих положений ? опять красивые вместо умных ?
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04.07.2022 14:58 Відповісти
они и будут. в списке действительно активные организации с профессионалами своего дела в своем составе
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04.07.2022 15:01 Відповісти
Контролировать что либо можно, только если у тебя есть соответствующие полномочия. Если у тебя полномочий нет, а тьі - просто представитель колбасной ємиграции, которому скучно и нефиг делать, то єто не контроль, а вой на болотах.
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04.07.2022 15:06 Відповісти
ну зеленые найдут полномочия , у них клоун - президент, а начальник сбу - всего лишь лейтенант , без соответствующего образования , можешь себе представить что творится на исполнительной ступени.
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04.07.2022 15:16 Відповісти
ЗЕлена брехня.

Це список підписантів маніфесту (папірця, яким можна підтертися), а не список організацій, що будуть щось контролювати.
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04.07.2022 15:18 Відповісти
Я думаю, конференція донорів. Після ІІ Світової війни план Маршалла передбачав певні вимоги до країн, яким надавалась допомога. Радянському Союзу теж пропонувалося, він не погодився. https://www.bbc.com/russian/international/2012/07/120711_marshall_plan_ussr
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04.07.2022 15:26 Відповісти
Підтримую, гарний план, тільки не з цими трухіними, третьяковими, качурами, герусами та іншими арахаміями!
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04.07.2022 22:40 Відповісти
гетьманцева ще варто згадати,кхе-кхе, *****************!
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04.07.2022 22:43 Відповісти
Ворог навіть не зупинений й невідомо де і коли це станеться, зекоманду яка вже аж пищить хоче пиляти бабло треба відправити на фронт, в Слов'янськ на екскурсію.
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04.07.2022 14:59 Відповісти
читай список, немає там ніякої ОП. це громадьські організації, в основному цілком порядні
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04.07.2022 15:02 Відповісти
Только за порядными уши ермака и хламидии торчат
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04.07.2022 19:06 Відповісти
Особливо не зрозуміло на якї теріторії та який ступінь руйнувать вамся на увазі? Дивно обговорювати відновлення, коли необхідно спочатку зберегти Україну як таку взагалі ..
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04.07.2022 15:02 Відповісти
забудь , уже давно обо всем договорено и даны обещания забудь за луганскую и донецкую области, это минимум.
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04.07.2022 15:19 Відповісти
І все ти "знаєш". Тобі доповідають?
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04.07.2022 15:30 Відповісти
на размінування.
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04.07.2022 18:54 Відповісти
Блін ви там ******* всі? Давайте зпочатку від кацапів відібʼємось, а вже потім бабло на відбудові пиляти будете. Ще ніфіга не перемога...
А коли буде перемога, то "найвеличніший" зі своїми друзяками на всі ваші маніфести свою піанінову паличко покладе і на тому все і закінчиться.
Грьобані імітатори бурхливої діяльності.
Давайте ще може землю на Марсі розподілимо, щоб, коли хтось туди долетить, вже маніфест був.
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04.07.2022 15:01 Відповісти
Якщо вам із-за кордону не видно, то я вам можу повідомити, що пліснява, прикриваючись війною продовжила почате три роки тому і остаточно узурпувала владу в країні.
То чому війна має завадити українцям не дати плісняві, на чолі з кацапською ОПою, узурпувати владу?
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04.07.2022 15:22 Відповісти
Ти хоч текст прочитав? Де там про "бабло пиляти"?
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04.07.2022 15:32 Відповісти
"критерії майбутнього устрою та відбудови"
це про що, якщо не про гроші?
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04.07.2022 17:04 Відповісти
уже близко , я не хотел трогать эту тему , бо забанят сразу , в добавок к твоему комменту хочется спросить, а кто по национальности , и каковы настоящие фамилии Украинских олигархов, ну не всех конечно , а основных.
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04.07.2022 15:22 Відповісти
А твоє прізвище яке?
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04.07.2022 15:36 Відповісти
Він і зараз менший. А чому ти так збудився? Води нема?
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04.07.2022 15:34 Відповісти
Тупий комент. Верховна Рада вибрана нарідом України за законами неї ж. Ви пропонуєте дозволяти обирати в Раду тільки необрізаних з правильною формою черепа і носа? А ви впевнені, що ваш череп відповідає всім критеріям, щоб бути українцем?
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04.07.2022 15:39 Відповісти
Маніловщина чистої води! Спочатку треба перемогти у війні! І взагалі, всілякі маніфести та меморандуми нікого ні до чого не зобов'язують! Зате у Швейцарії побували!
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04.07.2022 15:14 Відповісти
ми ще не пабіділі і невідомо коли хоча гроші пиляти вже дуже хочеться
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04.07.2022 15:15 Відповісти
Ми ще не пабеділи, та офшори "великого крадівництва" чекати ж не будуть?
"Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг "
Джерело: https://biz.censor.net/n3351972
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04.07.2022 15:25 Відповісти
Цей план хтось бачив взагалі?
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04.07.2022 15:15 Відповісти
красивые декларации (Пріоритетні завдання для розвитку України:
Джерело: )
п1. вступ куда (НАТО, галактич союз) ?куда-то короче
п2. какими инструментами, уж не заблокированными ли патронами от Швецарии
п3. захист ким\чим ?
п4. ну тут зрозуміло більш меньш
5,6,7 - ну может быть
п.8 - за все хорошее против всего плохого
и "черовоні лінії" - для кого ? хто буде контролювати.
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04.07.2022 15:19 Відповісти
приношу извинения , нашел текст полностью, хорошее начало !!!! свой предыдущий коммент удаляю.
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04.07.2022 15:35 Відповісти
Це маячня та піар!
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04.07.2022 15:48 Відповісти
Утопія.Вони мрії декларують
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04.07.2022 15:57 Відповісти
По"червоним лініям" Зе влада продовжує брехати як радянський чорт порепаний,
корупція, держ втручання в економіку, утиски всього Українського і Патріотичного,
навязливе бажання домовитись з паРашею, навмисна втрата територій (Чонгар і
Південь України) , закриття ТБ каналів які критикують владу
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04.07.2022 16:21 Відповісти
Беня Колимський вже на низькому старті
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04.07.2022 16:21 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:33 Відповісти
Все це немає ніякого значення поки шапіто при владі, тільки після того як їх посадять чи розвішають на каштанах почнеться відбудова України.
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04.07.2022 17:12 Відповісти
ВІдбудова, вступ в ЄС (чому не в НАТО?), Стамбульська конвенція... Гей, у нас війна, взагалі-то! Не тим займаєтесь, придурки!
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04.07.2022 17:24 Відповісти
Дуже хороший маніфест! А контролювати його виконання має кожен громадянин України, а не лише громадські організації підписанти!
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04.07.2022 18:18 Відповісти
"Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх". єрмак з ОП може, захотіли дати невзорову громадянство і дали нас не спитали, зараз якійсь наволочі дають можливість з-під санкцій виповзти, за засудження війни, там такі гроші, воно навіть Ісуса Христа засудить не тільки війну і при тому ми навіть імені тієї падлюки не знаємо. Все секретно.
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04.07.2022 18:24 Відповісти
Без усунення іудопаразитизму відбудувати країну неможливо. Чорна діра.
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04.07.2022 18:33 Відповісти
Враг еще не побежден.
Запрягать телегу впереди лошади - любимое занятие ОП.
Их замысел понятен - надо первым стать в очередь на денежные потоки.
Почему то у зеленых по прежнему нет плана развития и перевооружения армии, внедрения собственных разработок собственного оружия.
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04.07.2022 18:40 Відповісти
Мы должны сами составить план возрождения
С учётом наших традиций ментальности и культуры
А так оно будет красивое но чужое нам
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04.07.2022 19:29 Відповісти
вже стали в чергу за асфальтом будівельники оманські
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04.07.2022 19:35 Відповісти
У Києві киплять дорожні роботи. Ще не розібрали всі блоки і їжаки, а дороги латають, що тільки маячки блискають по всіх дорогах і провулках.
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04.07.2022 20:45 Відповісти
Стосовно економіки ці тези суперечать історичному досвіду: швидке відновлення після руйнівної війни можливе тільки за умови агресивного державного втручання. Корея після Корейської війни - найбільш яскравий приклад. План Маршала - не так яскраво, але теж виключно державна програма. Прикладів швидкого відновлення після війни чисто ринковими засобами світова історія за останні 100 років нам не показує. Це один з ліберальних міфів, ******* варіація міфу про ходіння по воді, тобто релігійне, а не практичне гасло.
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04.07.2022 23:27 Відповісти
Сейчас главная задача - разгромить путинскую армию и развалить путинское государство. После этого станет возможным восстановление. Сейчас все силы: интеллектуальные, военные, экономические, информационные - должны работать на ликвидацию путинизма.
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05.07.2022 07:08 Відповісти
Потрібно добавити в "Червоні лінії..." - Категоричне недопущення узурпації влади в цілому, так окремих її гілок, як фізичними особами так і окремими політичними силами. Саме жорстоке покарання винних в узурпації влади.
В "Пріоритетні завдання.... " - Відокремлення бізнесу від влади.
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05.07.2022 09:01 Відповісти
 
 