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В Мариуполе не осталось безопасных домов, - Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе из-за экспериментов оккупантов с водоснабжением рушатся дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"В Мариуполе начали обрушиваться пострадавшие дома. Первый вчера по ул. Зеленского, 30", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что в подвале была женщина, которую, к счастью, удалось извлечь из-под завалов.

Причиной оползней чиновник называет полные подвалы воды из-за экспериментов оккупантов с водоснабжением. "Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди. Потому что больше негде", - написал Андрющенко.

В Мариуполе не осталось безопасных домов, - Андрющенко 01 

Автор: 

Мариуполь (5708) Андрющенко Петр (580) разрушение (161)


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Пусть только какая падла напишет про голосования, глядя на это.
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04.07.2022 18:58 Ответить
А чо про голосование? Больше 80% мариупольцев голосовало за ЗЕ!. Это просто статистика. ничего личного.
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04.07.2022 19:41 Ответить
Символически - падёж начался с ул.Зеленского...
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04.07.2022 19:56 Ответить
А там навіть є вул. Зеленського?! От як би падіж був на вул. Степана Бандери було б не дивно.
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04.07.2022 20:01 Ответить
А теперь скажи мне мой согражданам по стране, какая корреляция между каким то сраным голосованием в отдельно взятой году и актом кацапской агрессии, в результате которой в моем городе совершились многочисленные военные преступления, город был разрушен, иымючячи убиты, десятки тысяч угнаны в кацапию, десятки тысяч лишились домов, полных, здоровья? Ты всерьез считаешь что проголосую конкретно жители Мариуполя иначе этого бы всего не случилось и они сами единственно несут этим голосованием ответственность за произошедшее, а все остальные не при делах?
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04.07.2022 20:44 Ответить
Ну мне кажется, такая же как между созданием, укреплением ВСУ и ВПК и шашлыками и дорогами, не?
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04.07.2022 20:57 Ответить
Тульман! Ты уже здесь засветился как человек, очень болезненно реагирующий на выпады в отношении земляков-мариупольцев. Я думаю, вряд ли у кого-то поднимется рука их в чем-то обвинять. Женщина могла просто в своей квартире перебирать документы, семейные фото, бережно хранимый еще бюллетень с референдума. И в этот момент задрожали стены...
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04.07.2022 19:34 Ответить
Конечно я реагирую, я был там когда снаряды начали падать, мне до сих пор страшно, мне до сих пор жутко видеть в голове воспоминания, как мой мир, на моих глазах превращается в горстку обугленных обломков. Мне до боли обидно за погибших людей, как военных, так и мирных, которые никогда не были предателями своей страны. Мне ещё больнее видеть тез кто этими предателями стал. Но обобщать что все эти ужасы на нашу голову мы пережили все как один врагами, после того как нас расстреляли кацапы, после того как люди в руинах города до сих пор живут под насильственной угрозой жизни. Вы не представляете что такое жизнь в оккупации, когда вокруг главные ваши враги, когда все что было вашим миром, страной, оскверняется этими уродами, люди тоже. Все хотят жить, а жить приходится и в том числе пол дулом автомата. Все возмущаются тем как ведут себя люди в свежеоккупированых но городах, вас вы попробуйте с голым задом, когда за вами ваша семья, сказать что то ублюдку с автоматом?
Мантра про голосование паплюжит память всех людей Мариуполя, которые хлебнули горя кацапской агрессии как никто другой.
Был город полный людей, а теперь одни могилы. И так наше кладбище на Старом Крыму было самым большим в Европе, а теперь это целая гекатомба.
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04.07.2022 20:55 Ответить
То что город перестал быть городом, ясно. То что РФ это сделала, тоже ясно всем, город под властью РФ, ясно. Что теперь делать нам? Давайте спросим у харьковчан--- они точно знают что делать но с Харьковом, город то наш--- Харьков. А Мариуполь нет. Это не игра слов и не игра в дыр- дыр--- это война!
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04.07.2022 19:58 Ответить
 
 