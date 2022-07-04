В Мариуполе не осталось безопасных домов, - Андрющенко
В Мариуполе из-за экспериментов оккупантов с водоснабжением рушатся дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"В Мариуполе начали обрушиваться пострадавшие дома. Первый вчера по ул. Зеленского, 30", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что в подвале была женщина, которую, к счастью, удалось извлечь из-под завалов.
Причиной оползней чиновник называет полные подвалы воды из-за экспериментов оккупантов с водоснабжением. "Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди. Потому что больше негде", - написал Андрющенко.
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Мантра про голосование паплюжит память всех людей Мариуполя, которые хлебнули горя кацапской агрессии как никто другой.
Был город полный людей, а теперь одни могилы. И так наше кладбище на Старом Крыму было самым большим в Европе, а теперь это целая гекатомба.