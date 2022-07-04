У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, - Андрющенко

У Маріуполі через експерименти окупантів із водопостачанням валяться будинки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"В Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки. Перший вчора по вул. Зеленського 30", - сказано в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що у підвалі була жінка, яку, на щастя, вдалося дістати з-під завалів.

Причиною обвалів посадовець називає повні підвали води через експерименти окупантів із водопостачанням. "Вода добиває те, що почали бомби окупантів. В Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де", - написав Андрющенко.