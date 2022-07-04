У Маріуполі не залишилось безпечних будинків, - Андрющенко
У Маріуполі через експерименти окупантів із водопостачанням валяться будинки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"В Маріуполі почали обвалюватися постраждалі будинки. Перший вчора по вул. Зеленського 30", - сказано в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що у підвалі була жінка, яку, на щастя, вдалося дістати з-під завалів.
Причиною обвалів посадовець називає повні підвали води через експерименти окупантів із водопостачанням. "Вода добиває те, що почали бомби окупантів. В Маріуполі не залишилось безпечних будинків, але тут продовжують жити люди. Тому що більше нема де", - написав Андрющенко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мантра про голосование паплюжит память всех людей Мариуполя, которые хлебнули горя кацапской агрессии как никто другой.
Был город полный людей, а теперь одни могилы. И так наше кладбище на Старом Крыму было самым большим в Европе, а теперь это целая гекатомба.