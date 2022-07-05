Украинка Марина Вязовская получила самую престижную математическую награду медаль Филдса. ФОТО

Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — присуждена украинцам Марине Вязовской за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Украинка стала второй женщиной в истории премии, получившей награду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Nauka.UA со ссылкой на трансляцию церемонии Международного математического союза.

Украинский математик доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях, а также внесла решение связанных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье. Награду вручили на Международном математическом конгрессе в Хельсинки.

В издании подчеркивают, что Марина стала второй представительницей Украины после Владимира Дринфельда и второй женщиной в истории премии после иранскго математика Марьям Мирзахани. Для украинки медаль Филдса – это уже девятая международная награда за ее работу.

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Медалью Филдса раз в 4 года награждают молодых математиков в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения в науке. Ее вручают на открытии Международного математического конгресса, а лауреатов выбирает комитет Международного математического Союза. Награда составляет 15 тысяч канадских долларов, а медаль считается самым престижным отличием в математике.