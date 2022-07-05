Украинка Марина Вязовская получила самую престижную математическую награду медаль Филдса. ФОТО
Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — присуждена украинцам Марине Вязовской за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Украинка стала второй женщиной в истории премии, получившей награду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Nauka.UA со ссылкой на трансляцию церемонии Международного математического союза.
Украинский математик доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях, а также внесла решение связанных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье. Награду вручили на Международном математическом конгрессе в Хельсинки.
В издании подчеркивают, что Марина стала второй представительницей Украины после Владимира Дринфельда и второй женщиной в истории премии после иранскго математика Марьям Мирзахани. Для украинки медаль Филдса – это уже девятая международная награда за ее работу.
Медалью Филдса раз в 4 года награждают молодых математиков в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения в науке. Ее вручают на открытии Международного математического конгресса, а лауреатов выбирает комитет Международного математического Союза. Награда составляет 15 тысяч канадских долларов, а медаль считается самым престижным отличием в математике.
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матемакикатими...
матиматикити...
мематикика...
мемакиня!
Ті фемінітиви як міксером в очі, недавно в статті була «вакцинологиня»😅
Тобто вона ще й меми робить? Математикиня-мемакиня?
Особенно Верещук и Безуглая...
Як приклади - було одне слово вертоліт, потім вигадали гвинтокрил, а потім почали застосовувати ще й гелікоптер. І іноді в одній новині всі три назви одразу.
А дивитися російські серіали українськими каналами з українськими титрами, це взагалі пісня. Каюсь, дивився свого часу безглуздий і вульгарний серіал "Счастливы вместе". І там вони через слово вживають "попа", "попочка". Як перекладають це слово українською?
Дупця ...!
Ганьба мені...
Событие как бы и радостное, но поневоле задумаешься: в Украине ещё остались учёные моложе 50? /
Мемакиня...
Математикиня? Математикеса? Математикиця? Математикика?
Ох *** вашу маму, трендо***и... /facepalm
Желаю вашему сыну и Филдса, и Абеля, и победы Украине.
Ви там взагалі з дуба по падали? Редактора на
милона курси української мови! Що, це херня така має бути? Дайте по голові підручником цьому грамотію!
А стосовно "жінок-спеціалістів" то виділене в українській мові має термін фах і відповідно мало б бути "жінок-фахівців".
Є вчитель, а не чителька, а математик, а не матиматичка чи математикиня!
А ви сірі, убогі, не грамотні!