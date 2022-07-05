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Украинка Марина Вязовская получила самую престижную математическую награду медаль Филдса. ФОТО

Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — присуждена украинцам Марине Вязовской за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Украинка стала второй женщиной в истории премии, получившей награду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Nauka.UA со ссылкой на трансляцию церемонии Международного математического союза.

Украинский математик доказала, что решетка Е₈ является наиболее плотным способом упаковки одинаковых сфер в восьми измерениях, а также внесла решение связанных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье. Награду вручили на Международном математическом конгрессе в Хельсинки.

Украинка Марина Вязовская получила самую престижную математическую награду медаль Филдса 01

В издании подчеркивают, что Марина стала второй представительницей Украины после Владимира Дринфельда и второй женщиной в истории премии после иранскго математика Марьям Мирзахани. Для украинки медаль Филдса – это уже девятая международная награда за ее работу.

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Медалью Филдса раз в 4 года награждают молодых математиков в возрасте до 40 лет за выдающиеся достижения в науке. Ее вручают на открытии Международного математического конгресса, а лауреатов выбирает комитет Международного математического Союза. Награда составляет 15 тысяч канадских долларов, а медаль считается самым престижным отличием в математике.

награда (1793) наука (696) премия (480) Украина (44907)


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Топ комментарии
+17
Гордість України.
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05.07.2022 13:11
+14
Українська мемакиня - що це, бляха, за таке...
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05.07.2022 13:10
+10
Українська мемакиня довела

Тобто вона ще й меми робить? Математикиня-мемакиня?
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05.07.2022 13:11
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Українська мемакиня - що це, бляха, за таке...
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05.07.2022 13:10 Ответить
Як що? Мемакиня.🤣
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05.07.2022 13:13 Ответить
Мемасіки штампує. )
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05.07.2022 13:16 Ответить
це наслідки захисту наших жіночих прав, коли ці самі права беруться захищати якісь недоумковаті, вибачайте. Слово математикиня звучить чудернацькі, не зрозуміло, ось і вишло мемакиня бо це навіть написати неможливо ні тільки вимовити.
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05.07.2022 13:22 Ответить
математикакитами...
матемакикатими...
матиматикити...
мематикика...
мемакиня!

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05.07.2022 13:37 Ответить
Матюкиня)
Ті фемінітиви як міксером в очі, недавно в статті була «вакцинологиня»😅
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05.07.2022 14:31 Ответить
Математикиня
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05.07.2022 15:04 Ответить
Це як намалювати квадратний тричлен.
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05.07.2022 15:16 Ответить
А що і як захистила ти?
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06.07.2022 03:45 Ответить
Напевно поїде за кордоном працювати таким людям люба країна пропонує громадянство а для України їй нажаль не буде належних умов для розвитку.
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05.07.2022 13:11 Ответить
якщо будемо обзивати її мемакиня-математикиня, точно поїде. Людина заслуговує на повагу, а не на сліпий дурацкий тренд.
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05.07.2022 13:16 Ответить
Тобто тебе влаштовує, коли на тебе кажуть 'він'?
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06.07.2022 03:44 Ответить
Вже працює в Швейцарії, на жаль.
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05.07.2022 13:42 Ответить
Гордість України.
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05.07.2022 13:11 Ответить
Українська мемакиня довела

Тобто вона ще й меми робить? Математикиня-мемакиня?
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05.07.2022 13:11 Ответить
Супер, просто молодець, пишаємося! Але Цензор, а чому ви ї називаєте мемакиня, що це за слово? А то ви не змогли слово "математикиня" правильно написати, я вже промовчу вимовити щось подібне. Може не будемо сліпо "новим трендам" слідувати і позволимо нашій мові солов"їній самій розвиватися без цих....слів які ні вимовити ні написати, а хиба тільки скопіювати-вставити як робот? Пані Математик звучить поважно і зрозуміло, а математикиня - глупо, і через то трохи навіть зневажливо.
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05.07.2022 13:14 Ответить
І так вам не подобається, і сяк. Вам якось можливо угодити?
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05.07.2022 15:08 Ответить
Себе називай вона(пані) він(математик)! Заїбала тупорила! А свого чоловіка Пані Андрій!
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06.07.2022 03:49 Ответить
Что за мемакиня? Это ужасть на крыльях математики! Вот зачем? Надо хотя бы внятным быть когда в украинский язык добавлять новые слова! А это бред получился!
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05.07.2022 13:15 Ответить
та де! то нові тренди, тепер треба-не треба обов"язково має фемінітів вживатися, ну й будуть люди з цього сміялися, ну правда звучить глупо, і для жінок то є образливо, а якщо згадати що це все ніби-то для того щоб права жінок захистити, постає логічне питання - чи вони з дубу рухнули, чи то на відкриті двері чолом наштовхнулися.
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05.07.2022 13:18 Ответить
Мені здається, що це заради "впровадження" чиєїсь нікчемної дисертації особи, близької до паразитів при владі. Як на мене - оці т.зв. фемінітиви в назвах посад чи професій - навпаки своєрідна дискримінація.
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05.07.2022 18:23 Ответить
Не тобі це вирішувати, пані Юрій!
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06.07.2022 03:50 Ответить
Ти тут за всіх не розписуйся! Пан Маша! Нові тренди чи виправлення старої дискримінації?
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06.07.2022 03:52 Ответить
Марині В'язовській-респект...
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05.07.2022 13:16 Ответить
Українська мемакиня.
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05.07.2022 13:22 Ответить
Украиночки самые вумные в мире...
Особенно Верещук и Безуглая...
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05.07.2022 13:23 Ответить
Українці самі вумні- весь чоловічий склад ОПи і Ради і Міністерст, а особливо ти!
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06.07.2022 03:54 Ответить
ВСУ решило задачу по упаковке оккупантов с шарами (у кого, конечно, они еще были на момент упакования). 💤
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05.07.2022 13:23 Ответить
Да, и уж лучше мемакиня, чем арахамия.
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05.07.2022 13:24 Ответить
Міністерка,матемакиня,членкиня. Вибачте,але це звучить,ніби проститутка.Нахваталися західної дурості і псуєте мову.
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05.07.2022 13:26 Ответить
Я на це вже один раз звертав увагу - якщо взялися захищати свою мову, то треба робити це з розумом і почуттям міри.
Як приклади - було одне слово вертоліт, потім вигадали гвинтокрил, а потім почали застосовувати ще й гелікоптер. І іноді в одній новині всі три назви одразу.
А дивитися російські серіали українськими каналами з українськими титрами, це взагалі пісня. Каюсь, дивився свого часу безглуздий і вульгарний серіал "Счастливы вместе". І там вони через слово вживають "попа", "попочка". Як перекладають це слово українською?
Дупця ...!
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05.07.2022 13:43 Ответить
Звертай не звертай, а вирішувати за не свою стать ти нічого більше не будеш!
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06.07.2022 03:59 Ответить
Ой, ну давай вживати слово проститут до обох статей. Західна дурість вважати жінок людьми їх статі? Пані предатор!
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06.07.2022 03:57 Ответить
Прожив в Україні майже 52 роки..а не знав що знаменита Красуня Леся Українка знала десять мов Світу...вчора був на Ютьюбі на сторінці історика Олександра Палія...він знав..а я Ні...
Ганьба мені...
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05.07.2022 13:31 Ответить
Редактор, виправте очепятку "мемакиня". Тут чи не половина коментарів з цього стебається, замість поздоровити дівчину.
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05.07.2022 13:53 Ответить
Нічого не зрозумів, но дуже цікаво
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05.07.2022 13:56 Ответить
Я теж не знав про решітку E8. https://en.wikipedia.org/wiki/E8_lattice Ось тут гарно написано.
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05.07.2022 14:20 Ответить
Захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему "Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері", а в 2013 році отримала ступінь доктора природничих наук в Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції та особливі цикли". З травня 2017 року працює у Федеральній політехнічній школі Лозанни.

Событие как бы и радостное, но поневоле задумаешься: в Украине ещё остались учёные моложе 50? /
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05.07.2022 14:05 Ответить
З цього приводу треба винуватити самих вчених. За не бажання вирішувати проблеми в українському науковому середовищі. Кожен має робити правильні речі на своєму місці і у своїй сфері діяльності, а не чекати щоб умовний шахтар вирішував проблеми в медицині, а лікар в юриспруденції, а військовий в науці і т.п.!
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06.07.2022 04:05 Ответить
Дівчина шикарна, але...

Мемакиня...
Математикиня? Математикеса? Математикиця? Математикика?
Ох *** вашу маму, трендо***и... /facepalm
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05.07.2022 14:06 Ответить
Пані Святослав має інші варіанти? Кожен так званий чоловік вважає досі за норму лізти в життя не своєї статі!!!!!!!
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06.07.2022 04:07 Ответить
Годиться нечем, но... в Бонне сидели в одном офисе. Когда Маришка получила премию Абеля - сказал, что завидую чёрной завистью, и пожелал ей Филдса. Ну, вот...
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05.07.2022 14:09 Ответить
Пожелайте нам всем победы в войне, а моему сыну - премию Филдса или Абеля.
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05.07.2022 14:22 Ответить
Блин, я совсем за годы отупел. Абеля дают за заслуги, у Маришки его ещё нет пока. Другая медаль была. Ну ладно, не за горами...

Желаю вашему сыну и Филдса, и Абеля, и победы Украине.
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05.07.2022 14:33 Ответить
Спасибо! Того же Вам и Вашим детям, и нам всем!
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05.07.2022 17:51 Ответить
Як це не дописали, що дівчина отримала нагороду при підтримці ОП і єрмака?
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05.07.2022 15:13 Ответить
Вони це вимовити не можуть
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05.07.2022 23:51 Ответить
Какая молодец. Радостно. Жаль, что украинцы клоунов зебильных во власть выбирают. С ними у нее нет будущего в Украине.
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05.07.2022 16:26 Ответить
вітаю!
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05.07.2022 16:31 Ответить
математикині ?
Ви там взагалі з дуба по падали? Редактора на мило на курси української мови! Що, це херня така має бути? Дайте по голові підручником цьому грамотію!
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05.07.2022 19:11 Ответить
Тобто суть новини тобі не цікава чи просто вдавився від заздрощів? Жінка отримала найпрестижнішу премію за розв'язання задач, умови яких такі як ти навіть вимовити ніколи не зможуть! Але для тебе і таких тупих уродів як ти тут найголовніше проявити махровий 100відсотковий сексизм!!!!
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06.07.2022 04:15 Ответить
Дура, немає в українській мові такого слова - як ти така комплексами прибита, що тобі фемінітив конче потрібний, то ще з початкової школи всі українці називають жінок-спеціалістів з математики - МАТЕМАТИЧКА, звучить воно не надто поважно, але хоч вимовити можна 😂😂😂
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06.07.2022 05:37 Ответить
Не бачу аби МАТЕМАТИЧКА звучало менш поважно аніж МАТЕМАТИК.
А стосовно "жінок-спеціалістів" то виділене в українській мові має термін фах і відповідно мало б бути "жінок-фахівців".
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06.07.2022 08:30 Ответить
так 100% сексизм, все вірно! Але тепер інше питання, за що, ти перейшла на особистості дура? Феменістка дуже? То йди прапором махай, а говорити і писати треба грамотно, бо тобі не допоможе ні один словник!
Є вчитель, а не чителька, а математик, а не матиматичка чи математикиня!
А ви сірі, убогі, не грамотні!
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06.07.2022 15:02 Ответить
 
 