Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду медаль Філдса. ФОТО
Найпрестижнішу математичну нагороду — медаль Філдса — присудили українці Марині В'язовській за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Українка стала другою жінкою в історії премії, яка отримала нагороду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Nauka.UA з посиланням на трансляцію церемонії Міжнародного математичного союзу.
Українська математикиня довела, що решітка Е₈ є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах, а також зробила внесок розв'язок пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Нагороду вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінки.
У виданні підкреслюють, що пані Марина стала другою представницею України після Володимира Дрінфельда та другою жінкою в історії премії після іранської математикині Мар'ям Мірзахані. Для українки медаль Філдса — це вже дев'ята міжнародна нагорода за її роботу.
Медаллю Філдса раз на 4 роки нагороджують молодих математиків віком до 40 років за видатні досягнення в науці. Її вручають на відкритті Міжнародного математичного конгресу, а лауреатів обирає комітет з Міжнародного математичного Союзу. Нагорода становить 15 тисяч канадських доларів, а медаль вважається найпрестижнішою відзнакою в математиці.
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матемакикатими...
матиматикити...
мематикика...
мемакиня!
Ті фемінітиви як міксером в очі, недавно в статті була «вакцинологиня»😅
Тобто вона ще й меми робить? Математикиня-мемакиня?
Особенно Верещук и Безуглая...
Як приклади - було одне слово вертоліт, потім вигадали гвинтокрил, а потім почали застосовувати ще й гелікоптер. І іноді в одній новині всі три назви одразу.
А дивитися російські серіали українськими каналами з українськими титрами, це взагалі пісня. Каюсь, дивився свого часу безглуздий і вульгарний серіал "Счастливы вместе". І там вони через слово вживають "попа", "попочка". Як перекладають це слово українською?
Дупця ...!
Ганьба мені...
Событие как бы и радостное, но поневоле задумаешься: в Украине ещё остались учёные моложе 50? /
Мемакиня...
Математикиня? Математикеса? Математикиця? Математикика?
Ох *** вашу маму, трендо***и... /facepalm
Желаю вашему сыну и Филдса, и Абеля, и победы Украине.
Ви там взагалі з дуба по падали? Редактора на
милона курси української мови! Що, це херня така має бути? Дайте по голові підручником цьому грамотію!
А стосовно "жінок-спеціалістів" то виділене в українській мові має термін фах і відповідно мало б бути "жінок-фахівців".
Є вчитель, а не чителька, а математик, а не матиматичка чи математикиня!
А ви сірі, убогі, не грамотні!