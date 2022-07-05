Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду медаль Філдса. ФОТО

Найпрестижнішу математичну нагороду — медаль Філдса — присудили українці Марині В'язовській за розв'язок задачі з пакування куль у восьмивимірному просторі. Українка стала другою жінкою в історії премії, яка отримала нагороду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Nauka.UA з посиланням на трансляцію церемонії Міжнародного математичного союзу.

Українська математикиня довела, що решітка Е₈ є найщільнішим способом пакування однакових сфер у восьми вимірах, а також зробила внесок розв'язок пов'язаних задач та задач з інтерполяції в аналізі Фур'є. Нагороду вручили на Міжнародному математичному конгресі у Гельсінки.

У виданні підкреслюють, що пані Марина стала другою представницею України після Володимира Дрінфельда та другою жінкою в історії премії після іранської математикині Мар'ям Мірзахані. Для українки медаль Філдса — це вже дев'ята міжнародна нагорода за її роботу.

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Медаллю Філдса раз на 4 роки нагороджують молодих математиків віком до 40 років за видатні досягнення в науці. Її вручають на відкритті Міжнародного математичного конгресу, а лауреатів обирає комітет з Міжнародного математичного Союзу. Нагорода становить 15 тисяч канадських доларів, а медаль вважається найпрестижнішою відзнакою в математиці.