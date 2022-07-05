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В Черном море находятся три носителя российских ракет "Калибр"

ракета,обстріл

В акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным одновременным суммарным залпом до 20 ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информируя о ситуации в Черноморской и Азовской операционной зонах.

"Корабельная группировка черноморского флота России в северо-западной части Черного моря продолжает блокировать морские коммуникации и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с возможным одновременным суммарным залпом до 20 ракет", - сообщил спикер.

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крылатые ракеты (878) Черное море (1472) Мотузяник (483)


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почему не уничтожаете
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05.07.2022 17:33 Ответить
Не любят ползать по дну. Дай Бог удачи парням, управляющими Нептунами.
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05.07.2022 17:50 Ответить
Питання по цим кораблям вже треба якось вирішувати .Так це складно дуже складно але на те є генштаб.Саме вони є головним постачанням ударів по нашій території.
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05.07.2022 18:00 Ответить
За каждый удар по гражданским удар по кораблю.
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06.07.2022 00:42 Ответить
південь ми вобще запустили
крим не перекриваєм руський флот не топим
просто заговор якийсь
як тільки південь будем звільняти
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05.07.2022 18:30 Ответить
ну так гарпуните.что бы ничего не
было.
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05.07.2022 20:08 Ответить
 
 