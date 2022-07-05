В Черном море находятся три носителя российских ракет "Калибр"
В акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным одновременным суммарным залпом до 20 ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, информируя о ситуации в Черноморской и Азовской операционной зонах.
"Корабельная группировка черноморского флота России в северо-западной части Черного моря продолжает блокировать морские коммуникации и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с возможным одновременным суммарным залпом до 20 ракет", - сообщил спикер.
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крим не перекриваєм руський флот не топим
просто заговор якийсь
як тільки південь будем звільняти
было.