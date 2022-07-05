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У Чорному морі перебувають три носії російських ракет "Калібр"

ракета,обстріл

В акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційній зонах.

"Корабельне угруповання чорноморського флоту Росії у північно-західній частині Чорного моря продовжує блокувати морські комунікації України і веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу "Калібр" з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет", - повідомив речник.

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Автор: 

крилаті ракети (1070) Чорне море (1658) Мотузяник (349)


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почему не уничтожаете
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05.07.2022 17:33 Відповісти
Не любят ползать по дну. Дай Бог удачи парням, управляющими Нептунами.
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05.07.2022 17:50 Відповісти
Питання по цим кораблям вже треба якось вирішувати .Так це складно дуже складно але на те є генштаб.Саме вони є головним постачанням ударів по нашій території.
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05.07.2022 18:00 Відповісти
За каждый удар по гражданским удар по кораблю.
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06.07.2022 00:42 Відповісти
південь ми вобще запустили
крим не перекриваєм руський флот не топим
просто заговор якийсь
як тільки південь будем звільняти
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05.07.2022 18:30 Відповісти
ну так гарпуните.что бы ничего не
было.
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05.07.2022 20:08 Відповісти
 
 