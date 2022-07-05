У Чорному морі перебувають три носії російських ракет "Калібр"

В акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр" з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційній зонах.

"Корабельне угруповання чорноморського флоту Росії у північно-західній частині Чорного моря продовжує блокувати морські комунікації України і веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу "Калібр" з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет", - повідомив речник.

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