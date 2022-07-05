Великобритания предоставит Украине 10 самоходных артиллерийских систем и дроны-камикадзе, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем.

Об этом говорится в заявлении британского правительства по итогам разговора премьера и президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр рассказал новейшую информацию о последней военной технике Британии, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и курсирующих боеприпасах (дроны-камикадзе), которые должны прибыть в ближайшие дни, недели", - заявили в правительстве.

Также сообщается, что лидеры обсудили экспорт украинского зерна и согласились, что его нужно вывезти как можно скорее.

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Джонсон заявил, что продолжает тесно сотрудничать с партнерами по поводу следующих шагов.