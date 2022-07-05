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Великобритания предоставит Украине 10 самоходных артиллерийских систем и дроны-камикадзе, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем.
Об этом говорится в заявлении британского правительства по итогам разговора премьера и президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр рассказал новейшую информацию о последней военной технике Британии, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и курсирующих боеприпасах (дроны-камикадзе), которые должны прибыть в ближайшие дни, недели", - заявили в правительстве.
Также сообщается, что лидеры обсудили экспорт украинского зерна и согласились, что его нужно вывезти как можно скорее.
Джонсон заявил, что продолжает тесно сотрудничать с партнерами по поводу следующих шагов.
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+61 Прощай немытая раССея
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+50 Ан Мур
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+48 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий05.07.2022 18:11
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"Ми, Україна, боротимемося за кожен метр нашої території, але нам потрібно ще більше зброї і ***********.
Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
Але мудрий наріт- що тоді у 1918 що зараз...
но тебе с дивана виднее , сам то сколько с шайтанки завалил ?
Або хоча би займись цією проблемою. Можливо, допреш, що таке "ринок зброї" з усіма його нелегальщиною, ліцензіями і дозволами. Але: навряд чи; бо ти - зебіл.
спасиба что обще помогают
бюджет поддерживают армии помагают
мы должны благодарны быть а недовольство проявлять