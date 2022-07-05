10 576 35
Велика Британія надасть Україні 10 самохідних артилерійських систем і дрони-камікадзе, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.
Про це йдеться у заяві британського уряду за підсумками розмови прем'єра та президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр розповів найновішу інформацію про останню військову техніку Британії, у тому числі про 10 самохідних артилерійських систем і курсуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), які мають прибути у найближчі дні, тижні", - заявили в уряді.
Також повідомляється, що лідери обговорили експорт українського зерна та погодилися, що його треба вивезти чим скоріше.
Джонсон заявив, що продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків.
Топ коментарі
+61 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.07.2022 18:16
+50 Ан Мур
показати весь коментар05.07.2022 18:14
+48 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2022 18:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ми, Україна, боротимемося за кожен метр нашої території, але нам потрібно ще більше зброї і ***********.
Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
Але мудрий наріт- що тоді у 1918 що зараз...
но тебе с дивана виднее , сам то сколько с шайтанки завалил ?
Або хоча би займись цією проблемою. Можливо, допреш, що таке "ринок зброї" з усіма його нелегальщиною, ліцензіями і дозволами. Але: навряд чи; бо ти - зебіл.
спасиба что обще помогают
бюджет поддерживают армии помагают
мы должны благодарны быть а недовольство проявлять