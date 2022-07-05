Велика Британія надасть Україні 10 самохідних артилерійських систем і дрони-камікадзе, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.

Про це йдеться у заяві британського уряду за підсумками розмови прем'єра та президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр розповів найновішу інформацію про останню військову техніку Британії, у тому числі про 10 самохідних артилерійських систем і курсуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), які мають прибути у найближчі дні, тижні", - заявили в уряді.

Також повідомляється, що лідери обговорили експорт українського зерна та погодилися, що його треба вивезти чим скоріше.

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Джонсон заявив, що продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків.