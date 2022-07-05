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Велика Британія надасть Україні 10 самохідних артилерійських систем і дрони-камікадзе, - Джонсон

дрон-камікадзе

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував передачу Україні 10 самохідних артилерійських систем.

Про це йдеться у заяві британського уряду за підсумками розмови прем'єра та президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр розповів найновішу інформацію про останню військову техніку Британії, у тому числі про 10 самохідних артилерійських систем і курсуючі боєприпаси (дрони-камікадзе), які мають прибути у найближчі дні, тижні", - заявили в уряді.

Також повідомляється, що лідери обговорили експорт українського зерна та погодилися, що його треба вивезти чим скоріше.

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Джонсон заявив, що продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків.

Автор: 

безпілотник (4079) Зеленський (23653) Джонсон Борис (582) САУ (219)


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Топ коментарі
+61
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05.07.2022 18:16
+50
Сьогодні https://t.me/PresidentPoroshenko/3631 Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про лендліз на зразок американського; і розказав так е:

"Ми, Україна, боротимемося за кожен метр нашої території, але нам потрібно ще більше зброї і ***********.
Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
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05.07.2022 18:14
+48
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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05.07.2022 18:11
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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05.07.2022 18:11 Відповісти
Та вже кажись принца.
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05.07.2022 18:12 Відповісти
Та ні, поки що Королеву.....
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05.07.2022 18:18 Відповісти
Все одно. Джонсону повага.
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05.07.2022 18:25 Відповісти
С миру по нитке - кацапам пердимонокль № 200
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05.07.2022 18:13 Відповісти
Сьогодні https://t.me/PresidentPoroshenko/3631 Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про лендліз на зразок американського; і розказав так е:

"Ми, Україна, боротимемося за кожен метр нашої території, але нам потрібно ще більше зброї і ***********.
Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
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05.07.2022 18:14 Відповісти
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05.07.2022 18:16 Відповісти
Под конец своей каденции Порошенко уже договаривался с мировым сообществом про международную полицейскую миссию на Донбассе, но мудрый нарит...
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05.07.2022 18:19 Відповісти
і про членство в НАТО домовився... недарма це було записано в Конституцію.
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05.07.2022 18:38 Відповісти
І нібито стаття жодним чином взагалі не має стосунку ні до якого порошенка, але ж платним троллям рошену гроші платять за будь-який спам і флуд з методичок, вірно?
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05.07.2022 21:23 Відповісти
Так, але як по-іншому поширювати інформацію? В статті про Порошенка? Смішно. Таких статей занадто мало, щоб інформація розповсюдилася.
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05.07.2022 21:33 Відповісти
І на відміну від гетьмана Скоропадського, навіть німців кликати не довелось...
Але мудрий наріт- що тоді у 1918 що зараз...
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05.07.2022 18:43 Відповісти
Ті, хто "орал" - оруть і досі. Я ці ори регулярно зустрічаю тут на форумі.
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05.07.2022 18:41 Відповісти
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05.07.2022 19:23 Відповісти
Гарно.... але дуууже повільно, нажаль .
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05.07.2022 18:21 Відповісти
Зброя просто супер. Але проти маси безумної орочні цього недостатньо. Їх вбиваєш-вони лізуть...вбиваєш-лізуть. Це треш якийсь.
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05.07.2022 18:29 Відповісти
Надеюсь эти дроны будут по мощнее, чем пукалки switchblade 300.
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05.07.2022 18:32 Відповісти
300 реально ни о чем
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05.07.2022 18:43 Відповісти
Их неплохо было бы применять против атакующих волн пехоты правда роями .Где то я читал про технологию роя беспилотников только вот не помню точно где
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05.07.2022 19:09 Відповісти
aleksey notbat - это ты реально никто ( реально кремльбот ) , 10 подобных девайсов - это минимум 5 коробок рашистов , а 300 - это сила , и бойцами рисковать не надо
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05.07.2022 20:07 Відповісти
александр глазков - пукалка 300 ( как ты пишешь ) останавливает коробку , в 30% выводит в безвозвратные
но тебе с дивана виднее , сам то сколько с шайтанки завалил ?
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05.07.2022 20:12 Відповісти
По сравнению с израильским herop (масса боевой части 20кг) ,или тем же switchblade 600 , трехсотка это пукалка. Это реальность. И не надо никакой зрады и нервов. Надо просто включить мозг.
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05.07.2022 21:31 Відповісти
В 1994 году США и Великобритания в Будапеште дали свои гарантии безопасности Украине. В результате моя страна лишилась одних только тактических ядерных зарядов 2500 штук. Теперь улавливаешь суть вопроса? А вся суть в том , что лично я и все остальные имеем полное моральное право требовать от наших гарантов ну ооочень много самого современного и мощного оружия , которое поможет сломать тактику огневого вала , применяемого противником, и сохранить жизни нашим хлопцям. Да и сами хлопцi просят , дайте нам F-16, F-15, больше Himars, M 777, M 109, Hasams, Patryot, снарядов 155 калибра, и ракет к РСЗО. Извини друг , на счёт switchblade 300 , такого не слышал
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05.07.2022 22:15 Відповісти
Почему-то Джонсону я верю
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05.07.2022 18:47 Відповісти
Це зелене гівно що є що нема
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05.07.2022 19:11 Відповісти
закупи краще ти.
Або хоча би займись цією проблемою. Можливо, допреш, що таке "ринок зброї" з усіма його нелегальщиною, ліцензіями і дозволами. Але: навряд чи; бо ти - зебіл.
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05.07.2022 19:18 Відповісти
Отлично, т.е. работа идёт, а это все лишь очередная поставка и хороший пример для немцев и французов.
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05.07.2022 18:54 Відповісти
10 самоходок? И это вся потужная помощь самой активной проукраинской страны? Начинаю понимать Арестовича.
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05.07.2022 19:34 Відповісти
Да у них у самих нет вооружения в необходимом количестве , сами заказывают на заводах , дают сколько могут, они же не могут отдать всё своё оружие нам ,тем более что Британия получает больше всего угроз со стороны росии. А вам бы мёд есть чужой да ещё и ложкою. Что делать , надо иметь терпение , оружие будет поступать постепенно.
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05.07.2022 19:51 Відповісти
В ВС Великобритании всего-то 89 САУ AS-90, других нет. Не так давно они закупили в Бельгии 20+ M 109 для нас. Вопросы есть? Вопросов нет.
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05.07.2022 20:07 Відповісти
Мало. Нужны сотни таких. И эшелоны боприпасов к ним. Вот тогда возможно будет паритет.
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05.07.2022 20:56 Відповісти
У Великобритании нет сотен САУ, у них нет даже одной сотни САУ.
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05.07.2022 21:26 Відповісти
не нужно обижаться что мало дают оружия
спасиба что обще помогают
бюджет поддерживают армии помагают
мы должны благодарны быть а недовольство проявлять
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05.07.2022 21:14 Відповісти
 
 