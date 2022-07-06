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К эвакуационному поезду из Донетчины добавят вагоны, - "Укрзализныця"

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К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

"В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донетчины Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" продолжает осуществлять, в том числе, эвакуационные перевозки по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця не будет поднимать цены для пассажиров в 2022 году

Укрзализныця (2743) эвакуация (2064) Донецкая область (9493)


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Вчора розмовляв з вимушеними переселенцями з Мелітополя. Спочатку вони виїхали на Львівщину. Знайшли житло, знайшли роботу. Але від людей не в захваті і повернулись звідти до нас.
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06.07.2022 07:34 Ответить
 
 