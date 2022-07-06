К эвакуационному поезду из Донетчины добавят вагоны, - "Укрзализныця"
К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".
"В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донетчины Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска", — говорится в сообщении.
"Укрзализныця" продолжает осуществлять, в том числе, эвакуационные перевозки по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.
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