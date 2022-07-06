До евакуаційного потяга з Донеччини додадуть вагони, - "Укрзалізниця"
До потяга, який евакуює людей з Донеччини до Львова, додають вагони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
"У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині та зростанням потоку пасажирів з Донбасу "Укрзалізниця" додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська", - йдеться в повідомленні.
"Укрзалізниця" продовжує здійснювати, в тому числі, евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.
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показати весь коментар06.07.2022 07:34 Відповісти Мені подобається 0
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