До евакуаційного потяга з Донеччини додадуть вагони, - "Укрзалізниця"

До потяга, який евакуює людей з Донеччини до Львова, додають вагони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

"У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині та зростанням потоку пасажирів з Донбасу "Укрзалізниця" додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" продовжує здійснювати, в тому числі, евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.

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