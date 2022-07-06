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До евакуаційного потяга з Донеччини додадуть вагони, - "Укрзалізниця"

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До потяга, який евакуює людей з Донеччини до Львова, додають вагони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

"У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині та зростанням потоку пасажирів з Донбасу "Укрзалізниця" додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" продовжує здійснювати, в тому числі, евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.

Також читайте: Укрзалізниця не підніматиме ціни для пасажирів у 2022 році

Автор: 

Укрзалізниця (6819) евакуація (2304) Донецька область (8302)


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Вчора розмовляв з вимушеними переселенцями з Мелітополя. Спочатку вони виїхали на Львівщину. Знайшли житло, знайшли роботу. Але від людей не в захваті і повернулись звідти до нас.
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06.07.2022 07:34 Відповісти
 
 