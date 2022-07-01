Укрзалізниця не підніматиме ціни для пасажирів у 2022 році

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що компанія не планує у 2022 році піднімати тарифи на пасажирські перевезення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це провідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За словами керівника компанії, не індексувати тарифи на пасажирські перевезення - це принципова позиція влади, і Укрзалізниця цю позицію підтримує.

"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", – зазначив Камишін.

Він також додав, що цьогоріч компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.

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