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До кінця року в поїздах "Укрзалізниці" з'явиться інтернет від Starlink, - Держспецзв'язку

Новини Цензор.НЕТ Технології

starlink

"Укрзалізниця" вже протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах. У потягах супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться до кінця 2022 року.

Про це в інтерв'ю Liga.Tech заявив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.

"Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не має працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", - заявив голова Держспецзв'язку.

За останні 4 місяці Україна отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тис. терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, - Мінцифри

Автор: Наталя Джума
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оце - діло, якщо правда
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30.06.2022 10:51 Відповісти
Да вы хоть кондиціонери поставте,а то в квитку зазначено що є а його Нема.
На запитання як Так...
Відповідь провідника...
Фреону нема бо його з рашкі постачали....
О така херня малята...
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30.06.2022 10:58 Відповісти
Робота марксмена. У снайперів інша специфіка.
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30.06.2022 11:02 Відповісти
А когда будут поезда на Марс ?
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30.06.2022 11:21 Відповісти
 
 