Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, - Мінцифри

Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX уже незабаром розпочне активну роботу в Україні", - написав він.

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