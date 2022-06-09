Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, - Мінцифри
Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX уже незабаром розпочне активну роботу в Україні", - написав він.
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+9 Сергей Воробей #492359
показати весь коментар09.06.2022 12:52
+5 Омерзительный
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+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.06.2022 13:00
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