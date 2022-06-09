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Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, - Мінцифри

starlink

Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX уже незабаром розпочне активну роботу в Україні", - написав він.

Також читайте: Маск заявив, що Starlink чинить опір кібератакам РФ, проте вони нарощують зусилля

Автор: 

ліцензія (844) Starlink (263) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+9
Старлинк прошел обкатку при боевых действиях,доказал надежность,Украина одобряет 👍
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09.06.2022 12:52
+5
Гарна новина.
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09.06.2022 12:51
+3
Дуже гарна та позитивна новина...
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09.06.2022 13:00
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Гарна новина.
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09.06.2022 12:51 Відповісти
Американці за цим і їдуть до нас
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09.06.2022 12:52 Відповісти
Старлинк прошел обкатку при боевых действиях,доказал надежность,Украина одобряет 👍
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09.06.2022 12:52 Відповісти
молоток пацык👌
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09.06.2022 12:58 Відповісти
Пригласите Маска в Бучу
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09.06.2022 12:59 Відповісти
Зачем? Что бы что? Он здесь каким образом? Или он не верит?
Пригласите меркель и шольца с макароном в Бучу
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09.06.2022 13:46 Відповісти
Дуже гарна та позитивна новина...
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09.06.2022 13:00 Відповісти
чекаємо і самого Ілона в гості
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09.06.2022 13:15 Відповісти
Если бы старлинк был чуть дешевле и более массовым, ну и имел меньшую задержку, то я уверен, что не дали бы лицензию очередные коррумпированные чинуши, кому дали на лапу местные провайдеры. Просто иной раз шокирует, сколько людей готовы заработать на войне. Наших людей или нелюдей. Надо чётко дать понять народу, что после победы долларовым миллионером в ближайшие 50 лет может быть только военный или другой человек, кто сыграл свою большую роль в победе над фашистами. Что будет тотальная национализация и конфискация всего, что было с 91-го года по нынешний. Что все заберут, оставят лишь определенную минимальную сумму. Заберут не только здесь, но и в любой точке Земли, а если не получится, то за ними пойдет отряд ликвидации. Чтобы они не пытались сейчас нахапать бабла и свалить куда-то.
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09.06.2022 13:16 Відповісти
.. та у нас і літій є на до даток до Південмашу.. та й не тільки..
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09.06.2022 16:23 Відповісти
 
 