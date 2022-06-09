Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора, - Минцифры

Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1. Представительство компании SpaceX уже вскоре приступит к активной работе в Украине", - написал он.

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