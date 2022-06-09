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Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора, - Минцифры

starlink

Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

"Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1. Представительство компании SpaceX уже вскоре приступит к активной работе в Украине", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск заявил, что Starlink дает отпор кибератакам РФ, однако они наращивают усилия

лицензия (179) Starlink (116) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+9
Старлинк прошел обкатку при боевых действиях,доказал надежность,Украина одобряет 👍
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09.06.2022 12:52
+5
Гарна новина.
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09.06.2022 12:51
+3
Дуже гарна та позитивна новина...
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09.06.2022 13:00
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Гарна новина.
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09.06.2022 12:51 Ответить
Американці за цим і їдуть до нас
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09.06.2022 12:52 Ответить
Старлинк прошел обкатку при боевых действиях,доказал надежность,Украина одобряет 👍
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09.06.2022 12:52 Ответить
молоток пацык👌
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09.06.2022 12:58 Ответить
Пригласите Маска в Бучу
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09.06.2022 12:59 Ответить
Зачем? Что бы что? Он здесь каким образом? Или он не верит?
Пригласите меркель и шольца с макароном в Бучу
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09.06.2022 13:46 Ответить
Дуже гарна та позитивна новина...
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09.06.2022 13:00 Ответить
чекаємо і самого Ілона в гості
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09.06.2022 13:15 Ответить
Если бы старлинк был чуть дешевле и более массовым, ну и имел меньшую задержку, то я уверен, что не дали бы лицензию очередные коррумпированные чинуши, кому дали на лапу местные провайдеры. Просто иной раз шокирует, сколько людей готовы заработать на войне. Наших людей или нелюдей. Надо чётко дать понять народу, что после победы долларовым миллионером в ближайшие 50 лет может быть только военный или другой человек, кто сыграл свою большую роль в победе над фашистами. Что будет тотальная национализация и конфискация всего, что было с 91-го года по нынешний. Что все заберут, оставят лишь определенную минимальную сумму. Заберут не только здесь, но и в любой точке Земли, а если не получится, то за ними пойдет отряд ликвидации. Чтобы они не пытались сейчас нахапать бабла и свалить куда-то.
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09.06.2022 13:16 Ответить
.. та у нас і літій є на до даток до Південмашу.. та й не тільки..
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09.06.2022 16:23 Ответить
 
 