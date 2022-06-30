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До конца года в поездах "Укрзализныци" появится Интернет от Starlink, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ Технологии

starlink

"Укрзализныця" уже протестировала пилотный проект установки Starlink в поездах. В составах спутниковый Интернет от Starlink появится до конца 2022 года.

Об этом в интервью Liga.Tech заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после тестирования украинские специалисты связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает.

"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги", – заявил глава Госспецсвязи.

За последние 4 месяца Украина получила от разных стран, компаний и организаций около 12 тыс. терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора, - Минцифры
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оце - діло, якщо правда
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30.06.2022 10:51 Ответить
Да вы хоть кондиціонери поставте,а то в квитку зазначено що є а його Нема.
На запитання як Так...
Відповідь провідника...
Фреону нема бо його з рашкі постачали....
О така херня малята...
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30.06.2022 10:58 Ответить
Робота марксмена. У снайперів інша специфіка.
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30.06.2022 11:02 Ответить
А когда будут поезда на Марс ?
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30.06.2022 11:21 Ответить
 
 