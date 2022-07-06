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Новости Война
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Столица передала бойцам Нацгвардии 1200 бронежилетов 4 и 5 класса, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал Национальной гвардии Украины 1200 бронежилетов 4 и 5 класса защиты. Бронежилеты город получил от партнеров.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Столица передала бойцам Нацгвардии 1200 бронежилетов 4 и 5 класса, - Кличко 01

"Война, с которой Россия вторглась в Украину, длится уже более 4 месяцев. Украинцы героически сражаются за свою независимость и свободу, за свою государственность. И военные, защищающие нас на передовой, нуждаются в качественном и надежном снаряжении. Столичная власть, как может, помогает украинским бойцам. Мы передаем продукты питания, средства гигиены, автомобили, самое необходимое снаряжение. Сегодня Киев передал Национальной гвардии Украины 1200 бронежилеты 4 и 5 класса защиты. Эти бронежилеты город получил от партнеров. Снаряжение прошло все необходимые исследования и экспертизы и имеет надлежащие протоколы испытаний", – подчеркнул мэр Киева.

В целом, по словам Виталия Кличко, город уже передал защитникам Украины почти 15 тысяч бронежилетов и 5 тысяч кевларовых шлемов. В марте и апреле бронежилеты город передавал Территориальной обороне, защитникам-добровольцам, в мае 7500 бронежилетов и 5000 кевларовых шлемов передали Сухопутным войскам Украины, тогда же 500 бронежилетов - Нацгвардии. В июне 1700 бронежилетов – Государственной пограничной служба Украины.

Смотрите: Если мы позволим путину победить в Украине, результаты будут разрушительными для мира, - Кличко на саммите Альянса. ФОТОрепортаж

Столица передала бойцам Нацгвардии 1200 бронежилетов 4 и 5 класса, - Кличко 02

"Национальная гвардия бок о бок с Вооруженными Силами Украины защищает государство. Я очень благодарен городской власти, громаде Киева за то, что они оказывают нам помощь. Да, государство обеспечивает нас всем, но помощь лишней никогда не будет. Поэтому благодарю каждого киевлянина. Спасибо, что вы помните, что есть такая гвардия, стоящая на защите. Воюющая, несущая службу по охране общественного порядка и выполняющая те задачи, которые перед ней ставят", – сказал командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь и добавил, что предоставленные городом бронежилеты имеют керамическую облегченную пластину, а также баллистическую защиту.

Киев (25472) Кличко (4635) Национальная гвардия (2106) Бронежилет (131)


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Топ комментарии
+10
Молодець Кличко, не те що квартал морди понаїдав і після тату став патріотом.
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06.07.2022 17:09
+5
Краще б татуху набив
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06.07.2022 16:53
+5
Я просто нагадаю, що доларовий мультимільйонер zeленський, для української армії пожертвував 0грн. 00 коп.
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06.07.2022 18:25
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Краще б татуху набив
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06.07.2022 16:53 Ответить
Молодець Кличко, не те що квартал морди понаїдав і після тату став патріотом.
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06.07.2022 17:09 Ответить
Ну на кого не глянь - справжній чоловік, який робить справжню справу!
Скільки не хрипи у відосіках-гундосіках, а без справжніх справ справжнім чоловіком не станеш!
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06.07.2022 17:17 Ответить
Блін, пишаємось своїм мером) І камуфло на ньоиу доречно виглядає..не те що на зеленій труппі циркачів..
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06.07.2022 17:27 Ответить
А хто в вас на Нідерландщині мер?
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06.07.2022 17:36 Ответить
а где коля котлета,который тайно уничтожил 6 танков и передал картонные бронежилеты?
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06.07.2022 18:14 Ответить
Я просто нагадаю, що доларовий мультимільйонер zeленський, для української армії пожертвував 0грн. 00 коп.
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06.07.2022 18:25 Ответить
21 век и не могут сделать броник 10 класса для защиті по кругу с вортником смесь кевлара керамики и титаново вольфрамовой брони ..все равно почти не защитит..туша открыта на 80 процентов..соски и круди и поддых..разве..
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06.07.2022 18:33 Ответить
кто сильней и кто выграет два нгушника с плитами или один личко..ставки..
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06.07.2022 18:35 Ответить
генерал без пинджака и кошкета(шапки на башку или папахи кепки) нарушает форму одежды..шокируети 8й год меня...нонсенс..кринж....))
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06.07.2022 18:36 Ответить
Піар на гуманітарці - це добре. Пане Клічко, а як виїхав ваш зам у Гарвард навчатись? Та ще й зі збереженням ЗП и робочого місця.
Коли студентам іноземних вишів центри комплектації відмовляють у наданні документів.
Може поділитесь секретом?
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06.07.2022 19:07 Ответить
Вам туди без піару
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06.07.2022 19:38 Ответить
 
 