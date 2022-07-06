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Новини Війна
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Столиця передала бійцям Нацгвардії 1200 бронежилетів 4 і 5 класу, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав Національній гвардії України 1200 бронежилетів 4 та 5 класу захисту. Бронежилети місто отримало від партнерів.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Столиця передала бійцям Нацгвардії 1200 бронежилетів 4 і 5 класу, - Кличко 01

"Війна, з якою Росія вдерлася в Україну, триває вже понад 4 місяці. Українці героїчно б’ються за свою незалежність та волю, за свою державність. І військові, які боронять нас на передовій, потребують якісного і надійного спорядження. Столична влада як може допомагає українським бійцям. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження. Сьогодні Київ передав Національній гвардії України 1200 бронежилетів 4 та 5 класу захисту. Ці бронежилети місто отримало від партнерів. Спорядження пройшло всі необхідні дослідження та експертизи і має належні протоколи випробувань", – наголосив мер Києва.

Загалом, за словами Віталія Кличка, місто вже передало захисникам України майже 15 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. Зокрема, в березні і квітні бронежилети місто передавало Територіальній обороні, захисникам-добровольцям, у травні 7500 бронежилетів та 5000 кевларових шоломів передали Сухопутним військам України, тоді ж 500 бронежилетів – Нацгвардії. У червні 1700 бронежилетів – Державній прикордонній службі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час воєнного стану в Києві заборонено продаж та запуск феєрверків, а також пересування автомобілів без глушника, - Кличко

Столиця передала бійцям Нацгвардії 1200 бронежилетів 4 і 5 класу, - Кличко 02

"Національна гвардія пліч-о-пліч зі Збройними Силами України боронить державу. Я дуже вдячний міській владі, громаді Києва за те, що вони надають нам допомогу. Так, держава забезпечує нас усім, але допомога зайвою ніколи не буде. Тому дякую кожному киянину. Дякую, що ви пам’ятаєте, що є така гвардія, яка стоїть на захисті. Яка воює, несе службу по охороні громадського порядку і виконує ті завдання, які перед нею ставлять", – сказав командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь та додав, що надані містом бронежилети мають керамічну полегшену пластину, а також балістичний захист.

Автор: 

Київ (19408) Кличко (3507) Національна гвардія (1517) Бронежилет (153)


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Топ коментарі
+10
Молодець Кличко, не те що квартал морди понаїдав і після тату став патріотом.
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06.07.2022 17:09
+5
Краще б татуху набив
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06.07.2022 16:53
+5
Я просто нагадаю, що доларовий мультимільйонер zeленський, для української армії пожертвував 0грн. 00 коп.
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06.07.2022 18:25
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Краще б татуху набив
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06.07.2022 16:53 Відповісти
Молодець Кличко, не те що квартал морди понаїдав і після тату став патріотом.
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06.07.2022 17:09 Відповісти
Ну на кого не глянь - справжній чоловік, який робить справжню справу!
Скільки не хрипи у відосіках-гундосіках, а без справжніх справ справжнім чоловіком не станеш!
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06.07.2022 17:17 Відповісти
Блін, пишаємось своїм мером) І камуфло на ньоиу доречно виглядає..не те що на зеленій труппі циркачів..
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06.07.2022 17:27 Відповісти
А хто в вас на Нідерландщині мер?
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06.07.2022 17:36 Відповісти
а где коля котлета,который тайно уничтожил 6 танков и передал картонные бронежилеты?
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06.07.2022 18:14 Відповісти
Я просто нагадаю, що доларовий мультимільйонер zeленський, для української армії пожертвував 0грн. 00 коп.
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06.07.2022 18:25 Відповісти
21 век и не могут сделать броник 10 класса для защиті по кругу с вортником смесь кевлара керамики и титаново вольфрамовой брони ..все равно почти не защитит..туша открыта на 80 процентов..соски и круди и поддых..разве..
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06.07.2022 18:33 Відповісти
кто сильней и кто выграет два нгушника с плитами или один личко..ставки..
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06.07.2022 18:35 Відповісти
генерал без пинджака и кошкета(шапки на башку или папахи кепки) нарушает форму одежды..шокируети 8й год меня...нонсенс..кринж....))
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06.07.2022 18:36 Відповісти
Піар на гуманітарці - це добре. Пане Клічко, а як виїхав ваш зам у Гарвард навчатись? Та ще й зі збереженням ЗП и робочого місця.
Коли студентам іноземних вишів центри комплектації відмовляють у наданні документів.
Може поділитесь секретом?
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06.07.2022 19:07 Відповісти
Вам туди без піару
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06.07.2022 19:38 Відповісти
 
 