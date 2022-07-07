За сутки энергетики вернули свет 37 тысячам жителей Донецкой области, - ДТЭК

Ремонтные бригады ДТЭК благодаря усилиям Вооруженных сил Украины вернули свет еще в 37 населенных пунктов Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"За 6 июля ремонтные бригады ДТЭК в Донецкой области вернули свет 37 тысячам семей в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах, которые ежедневно страдают из-за обстрелов. Больше всего восставлено питание в Константиновской громаде — более 26 тысяч семей. Кроме того, более недели почти ежедневно с разрешения военных энергетики снова и снова чинят сети в Торецкой громаде. За вчера в очередной раз возобновлено питание более 6 тысяч домов жителей этой прифронтовой громады, постоянно страдающих от обстрелов", — сообщили в ДТЭК.

Сейчас без света – 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.