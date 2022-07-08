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Новости
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Сейм Польши единогласно ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

нато

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хорошие новости! Сейм - нижняя палата парламента Польши - единогласным решением ратифицировал документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО", - написал Жарын в твиттере.

Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада.

Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.

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Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами альянса протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство НАТО приняло решение пригласить страны в состав альянса.

Польша (8403) Финляндия (955) членство в НАТО (1506) Швеция (998) сейм (97)


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Я надеюсь так же быстро они ратифицируют и Украину.
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08.07.2022 06:34 Ответить
Может сначало реформы слелать,и стать цивилизованой европейской страной?
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08.07.2022 06:39 Ответить
Мабуть ні....Одні мадяри чого вартують....Та й віні кінця-краю не видно...
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08.07.2022 06:59 Ответить
 
 