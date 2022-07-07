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Байден собирается лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

байден

Президент США Джозеф Байден сообщил Конгрессу о намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне блока НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с разделом 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я сообщаю о своем намерении отменить назначение Афганистана как основного союзника, не входящего в НАТО", - говорится в письме президента Конгресса.

Напомним, Афганистан получил этот статус в 2012 году во времена президента Барака Обамы. Статус дает стране возможность участия в совместных оборонных инициативах и военных исследованиях, ограниченных контртеррористических мероприятиях, а также обеспечения прямых поставок отдельных вооружений. При этом у союзников вне НАТО нет гарантий взаимной обороны.

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По данным Государственного департамента, после отмены статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников вне НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Автор: 

Афганистан (605) Байден Джо (2785) США (26401)


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Топ комментарии
+14
Зеленскому на дали можливості втекти з грошима, тому він залишився.
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07.07.2022 09:23
+12
Этот статус для Украины (который не хуже, а лучше НАТО) успешно торпедировали агенты Кремля, Ермак и его секретарь Зеленской.
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07.07.2022 09:17
+12
Провал был не у американской армии, а у афганской. Американцы изначально пришли туда за Бен Ладеном. Свою задачу выполнили и ушли. А афганцы за 10 лет (пока американцы у них сидели) не смогли построить ни демократических институтов, ни победить коррупцию, ни натренировать армию. Так что не надо тут гнать пургу на американцев.
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07.07.2022 09:23
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Ніби це на щось впливає, позбавлять, або ні. До зараз не позбавили і нічого не відбувалося.
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07.07.2022 08:54 Ответить
Таліби тепер з кацапами.
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07.07.2022 08:57 Ответить
Талибы теперь вертят кацапов как хотят, потому что знают что войска у рф больше нет и можно теперь их шантажировать.
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07.07.2022 09:10 Ответить
Гарна новина-Україна має зайняти це місце...
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07.07.2022 08:58 Ответить
Де-факто він вже й так давно ним не є
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07.07.2022 09:04 Ответить
Дед похоже проспал свой провал по выводу войск из Афганистана, деменция она такая.
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07.07.2022 09:09 Ответить
у тебя деменция?
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07.07.2022 09:13 Ответить
eto byl proval( ili spec-operacija) trampa... Baidenu prosto prishlos razhlebivatj.
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07.07.2022 09:15 Ответить
???

Бєдняжка нещасна, =расхльобиватєль=.

Розвідка повідомляла відповідну інфу, але діяч і його команда не брали її до уваги і так "спланували" вихід, що зганьбилися на весь світ.
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07.07.2022 09:24 Ответить
razvedga govorila shto afganskaja armija proderzhits 6 mesacov. delo ne v etom - problema shto pri trampe objavili o vivode voisk - no nesdelali nichevo shtobi uhod nachalsa. Baidenu prishlos v uskorenom tempe vse eto trampovskoje kidalovo razhlebivatj.
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07.07.2022 09:41 Ответить
Ну, віруйте-віруйте.

Нє смєю мєшать.

Дідо навпаки відтермінував виведення війск.
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07.07.2022 09:53 Ответить
a pri chem tut virovatj - ce vse bylo v presse(raznoi) i pod raznimi uglami....
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07.07.2022 09:59 Ответить
Провал был не у американской армии, а у афганской. Американцы изначально пришли туда за Бен Ладеном. Свою задачу выполнили и ушли. А афганцы за 10 лет (пока американцы у них сидели) не смогли построить ни демократических институтов, ни победить коррупцию, ни натренировать армию. Так что не надо тут гнать пургу на американцев.
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07.07.2022 09:23 Ответить
20 років.
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07.07.2022 09:59 Ответить
i ? u vas e analizis shto bylo by esli oni ot tuda ushli ranshe ?
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07.07.2022 10:04 Ответить
Да, сорри, конечно 20 лет.
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07.07.2022 10:12 Ответить
Этот статус для Украины (который не хуже, а лучше НАТО) успешно торпедировали агенты Кремля, Ермак и его секретарь Зеленской.
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07.07.2022 09:17 Ответить
Давно пора. В отличии от Зеленского, афганский президент убежал при первой же возможности со всеми деньгами. Огромная разница между украинской армией, руководством и народом, и иракским с афганским.
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07.07.2022 09:21 Ответить
Зеленскому на дали можливості втекти з грошима, тому він залишився.
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07.07.2022 09:23 Ответить
Ему предлагали такси, он отказался. А денег у него и до этого полно было.
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07.07.2022 09:24 Ответить
таким як зеленский грошей завжди мало.
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07.07.2022 11:22 Ответить
Твои умозаключения не имеют никакой ценности. Фактология такова, что он поступил так, как поступил. Неизвестно, как бы ты поступил на его месте. Судя по словам, судишь по себе.
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07.07.2022 15:36 Ответить
АФІҐЄТЬ !!!

Тільки збирається ?

Тобто, після ганебної втечі минулого року і захоплення влади талібаном, Афган до цих пір має той статус ???

А шо так ? Та хай вже буде, не спіши, діяч, блін.

Просто нема слів.

А Україні не збираєшся такий статус надати, нє ?

Чухалися скільки з постачанням техніки та зброї. Та й зараз обсяги не такі, щоб москальню більше знищувати. І до початку ленд-лізу ще скільки українців загине ...

Зате демократію 10 років будували: колишній бос, "голубок миру" добре "постарався" разом з теперішнім персонажем.
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07.07.2022 09:21 Ответить
primi aspirinchiku i poidi prilech - a to kakuju ta ahineju nesesh
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07.07.2022 09:51 Ответить
Нешановний, перш, ніж роздавати свої дебільні поради, яких вас ніхто не питає, ви б свою ахінею перечитали і ознайомилися з інфою по темі новини.
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07.07.2022 09:56 Ответить
ce ne razdacha sovetov - ce nadsmeshka nad trampistom to shto obama nakosjachil k Baidenu pripisivatj nestoit - dazhe esli on byl vice-prezom.
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07.07.2022 10:03 Ответить
Мені нема про що дискутувати з особою, яка подає неправдиву інфу по темі новини.
Насміхатися можете, скільки влізе, але факти залишаються фактами.
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07.07.2022 10:09 Ответить
"подає неправдиву інфу" ja "podaju" tolko to shto slyshal/chital v amerikanskoi presse - u mena nema "sekretnoi pravdivoi" informaciji - pohozhe shto u vas e ?
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07.07.2022 10:46 Ответить
Вообще то ленд-лиз уже действует с 9 мая, эту хрень про начало поставок в рамках ленд-лиза придумали видимо какие-то грантоеды от демпартии

ничего Байдену не мешает поставлять любое вооружкние уже два месяца, ничего кроме ... желания
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10.07.2022 16:54 Ответить
Оперативно вони там реагують. Якщо так само будуть телитися з ленд-лізом - кепські справи
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07.07.2022 10:11 Ответить
 
 