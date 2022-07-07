Байден собирается лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Президент США Джозеф Байден сообщил Конгрессу о намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне блока НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с разделом 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я сообщаю о своем намерении отменить назначение Афганистана как основного союзника, не входящего в НАТО", - говорится в письме президента Конгресса.

Напомним, Афганистан получил этот статус в 2012 году во времена президента Барака Обамы. Статус дает стране возможность участия в совместных оборонных инициативах и военных исследованиях, ограниченных контртеррористических мероприятиях, а также обеспечения прямых поставок отдельных вооружений. При этом у союзников вне НАТО нет гарантий взаимной обороны.

Также читайте: Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

По данным Государственного департамента, после отмены статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников вне НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.