Байден собирается лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Президент США Джозеф Байден сообщил Конгрессу о намерении лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне блока НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с разделом 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я сообщаю о своем намерении отменить назначение Афганистана как основного союзника, не входящего в НАТО", - говорится в письме президента Конгресса.
Напомним, Афганистан получил этот статус в 2012 году во времена президента Барака Обамы. Статус дает стране возможность участия в совместных оборонных инициативах и военных исследованиях, ограниченных контртеррористических мероприятиях, а также обеспечения прямых поставок отдельных вооружений. При этом у союзников вне НАТО нет гарантий взаимной обороны.
По данным Государственного департамента, после отмены статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников вне НАТО. Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бєдняжка нещасна, =расхльобиватєль=.
Розвідка повідомляла відповідну інфу, але діяч і його команда не брали її до уваги і так "спланували" вихід, що зганьбилися на весь світ.
Нє смєю мєшать.
Дідо навпаки відтермінував виведення війск.
Тільки збирається ?
Тобто, після ганебної втечі минулого року і захоплення влади талібаном, Афган до цих пір має той статус ???
А шо так ? Та хай вже буде, не спіши, діяч, блін.
Просто нема слів.
А Україні не збираєшся такий статус надати, нє ?
Чухалися скільки з постачанням техніки та зброї. Та й зараз обсяги не такі, щоб москальню більше знищувати. І до початку ленд-лізу ще скільки українців загине ...
Зате демократію 10 років будували: колишній бос, "голубок миру" добре "постарався" разом з теперішнім персонажем.
Насміхатися можете, скільки влізе, але факти залишаються фактами.
ничего Байдену не мешает поставлять любое вооружкние уже два месяца, ничего кроме ... желания