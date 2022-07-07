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Новини
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Байден збирається позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

байден

Президент США Джозеф Байден повідомив Конгресу про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза блоком НАТО.

Про це інформує пресслужба Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до розділу 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k) я повідомляю про свій намір скасувати призначення Афганістану як основного союзника, який не входить до НАТО", - йдеться у листі президента Конгресу.

Нагадаємо, Афганістан отримав цей статус у 2012 році, за часів президента Барака Обами. Статус дає країні можливість участі у спільних оборонних ініціативах та військових дослідженнях, в обмежених контртерористичних заходах, а також забезпечення прямих поставок окремих озброєнь. При цьому союзники поза НАТО не мають гарантій взаємної оборони.

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За даними Державного департаменту, після скасування статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників поза НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс.

Автор: 

Афганістан (491) Байден Джо (2883) США (22497)


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Топ коментарі
+14
Зеленскому на дали можливості втекти з грошима, тому він залишився.
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07.07.2022 09:23
+12
Этот статус для Украины (который не хуже, а лучше НАТО) успешно торпедировали агенты Кремля, Ермак и его секретарь Зеленской.
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07.07.2022 09:17
+12
Провал был не у американской армии, а у афганской. Американцы изначально пришли туда за Бен Ладеном. Свою задачу выполнили и ушли. А афганцы за 10 лет (пока американцы у них сидели) не смогли построить ни демократических институтов, ни победить коррупцию, ни натренировать армию. Так что не надо тут гнать пургу на американцев.
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07.07.2022 09:23
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Ніби це на щось впливає, позбавлять, або ні. До зараз не позбавили і нічого не відбувалося.
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07.07.2022 08:54 Відповісти
Таліби тепер з кацапами.
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07.07.2022 08:57 Відповісти
Талибы теперь вертят кацапов как хотят, потому что знают что войска у рф больше нет и можно теперь их шантажировать.
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07.07.2022 09:10 Відповісти
Гарна новина-Україна має зайняти це місце...
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07.07.2022 08:58 Відповісти
Де-факто він вже й так давно ним не є
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07.07.2022 09:04 Відповісти
Дед похоже проспал свой провал по выводу войск из Афганистана, деменция она такая.
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07.07.2022 09:09 Відповісти
у тебя деменция?
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07.07.2022 09:13 Відповісти
eto byl proval( ili spec-operacija) trampa... Baidenu prosto prishlos razhlebivatj.
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07.07.2022 09:15 Відповісти
???

Бєдняжка нещасна, =расхльобиватєль=.

Розвідка повідомляла відповідну інфу, але діяч і його команда не брали її до уваги і так "спланували" вихід, що зганьбилися на весь світ.
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07.07.2022 09:24 Відповісти
razvedga govorila shto afganskaja armija proderzhits 6 mesacov. delo ne v etom - problema shto pri trampe objavili o vivode voisk - no nesdelali nichevo shtobi uhod nachalsa. Baidenu prishlos v uskorenom tempe vse eto trampovskoje kidalovo razhlebivatj.
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07.07.2022 09:41 Відповісти
Ну, віруйте-віруйте.

Нє смєю мєшать.

Дідо навпаки відтермінував виведення війск.
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07.07.2022 09:53 Відповісти
a pri chem tut virovatj - ce vse bylo v presse(raznoi) i pod raznimi uglami....
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07.07.2022 09:59 Відповісти
Провал был не у американской армии, а у афганской. Американцы изначально пришли туда за Бен Ладеном. Свою задачу выполнили и ушли. А афганцы за 10 лет (пока американцы у них сидели) не смогли построить ни демократических институтов, ни победить коррупцию, ни натренировать армию. Так что не надо тут гнать пургу на американцев.
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07.07.2022 09:23 Відповісти
20 років.
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07.07.2022 09:59 Відповісти
i ? u vas e analizis shto bylo by esli oni ot tuda ushli ranshe ?
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07.07.2022 10:04 Відповісти
Да, сорри, конечно 20 лет.
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07.07.2022 10:12 Відповісти
Этот статус для Украины (который не хуже, а лучше НАТО) успешно торпедировали агенты Кремля, Ермак и его секретарь Зеленской.
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07.07.2022 09:17 Відповісти
Давно пора. В отличии от Зеленского, афганский президент убежал при первой же возможности со всеми деньгами. Огромная разница между украинской армией, руководством и народом, и иракским с афганским.
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07.07.2022 09:21 Відповісти
Зеленскому на дали можливості втекти з грошима, тому він залишився.
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07.07.2022 09:23 Відповісти
Ему предлагали такси, он отказался. А денег у него и до этого полно было.
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07.07.2022 09:24 Відповісти
таким як зеленский грошей завжди мало.
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07.07.2022 11:22 Відповісти
Твои умозаключения не имеют никакой ценности. Фактология такова, что он поступил так, как поступил. Неизвестно, как бы ты поступил на его месте. Судя по словам, судишь по себе.
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07.07.2022 15:36 Відповісти
АФІҐЄТЬ !!!

Тільки збирається ?

Тобто, після ганебної втечі минулого року і захоплення влади талібаном, Афган до цих пір має той статус ???

А шо так ? Та хай вже буде, не спіши, діяч, блін.

Просто нема слів.

А Україні не збираєшся такий статус надати, нє ?

Чухалися скільки з постачанням техніки та зброї. Та й зараз обсяги не такі, щоб москальню більше знищувати. І до початку ленд-лізу ще скільки українців загине ...

Зате демократію 10 років будували: колишній бос, "голубок миру" добре "постарався" разом з теперішнім персонажем.
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07.07.2022 09:21 Відповісти
primi aspirinchiku i poidi prilech - a to kakuju ta ahineju nesesh
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07.07.2022 09:51 Відповісти
Нешановний, перш, ніж роздавати свої дебільні поради, яких вас ніхто не питає, ви б свою ахінею перечитали і ознайомилися з інфою по темі новини.
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07.07.2022 09:56 Відповісти
ce ne razdacha sovetov - ce nadsmeshka nad trampistom to shto obama nakosjachil k Baidenu pripisivatj nestoit - dazhe esli on byl vice-prezom.
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07.07.2022 10:03 Відповісти
Мені нема про що дискутувати з особою, яка подає неправдиву інфу по темі новини.
Насміхатися можете, скільки влізе, але факти залишаються фактами.
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07.07.2022 10:09 Відповісти
"подає неправдиву інфу" ja "podaju" tolko to shto slyshal/chital v amerikanskoi presse - u mena nema "sekretnoi pravdivoi" informaciji - pohozhe shto u vas e ?
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07.07.2022 10:46 Відповісти
Вообще то ленд-лиз уже действует с 9 мая, эту хрень про начало поставок в рамках ленд-лиза придумали видимо какие-то грантоеды от демпартии

ничего Байдену не мешает поставлять любое вооружкние уже два месяца, ничего кроме ... желания
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10.07.2022 16:54 Відповісти
Оперативно вони там реагують. Якщо так само будуть телитися з ленд-лізом - кепські справи
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07.07.2022 10:11 Відповісти
 
 