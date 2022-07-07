Байден збирається позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
Президент США Джозеф Байден повідомив Конгресу про намір позбавити Афганістан статусу основного союзника Вашингтона поза блоком НАТО.
Про це інформує пресслужба Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до розділу 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками (22 U.S.C. 2321k) я повідомляю про свій намір скасувати призначення Афганістану як основного союзника, який не входить до НАТО", - йдеться у листі президента Конгресу.
Нагадаємо, Афганістан отримав цей статус у 2012 році, за часів президента Барака Обами. Статус дає країні можливість участі у спільних оборонних ініціативах та військових дослідженнях, в обмежених контртерористичних заходах, а також забезпечення прямих поставок окремих озброєнь. При цьому союзники поза НАТО не мають гарантій взаємної оборони.
За даними Державного департаменту, після скасування статусу Афганістану США матимуть 18 основних союзників поза НАТО. Це Аргентина, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Катар, Південна Корея, Таїланд і Туніс.
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Бєдняжка нещасна, =расхльобиватєль=.
Розвідка повідомляла відповідну інфу, але діяч і його команда не брали її до уваги і так "спланували" вихід, що зганьбилися на весь світ.
Нє смєю мєшать.
Дідо навпаки відтермінував виведення війск.
Тільки збирається ?
Тобто, після ганебної втечі минулого року і захоплення влади талібаном, Афган до цих пір має той статус ???
А шо так ? Та хай вже буде, не спіши, діяч, блін.
Просто нема слів.
А Україні не збираєшся такий статус надати, нє ?
Чухалися скільки з постачанням техніки та зброї. Та й зараз обсяги не такі, щоб москальню більше знищувати. І до початку ленд-лізу ще скільки українців загине ...
Зате демократію 10 років будували: колишній бос, "голубок миру" добре "постарався" разом з теперішнім персонажем.
Насміхатися можете, скільки влізе, але факти залишаються фактами.
ничего Байдену не мешает поставлять любое вооружкние уже два месяца, ничего кроме ... желания