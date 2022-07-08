В Новой Каховке ликвидировали "заместителя начальника полиции"
В оккупированной Новой Каховке застрелили полицейского Сергея Томку, который перешел на российскую сторону.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Минус один. В Новой Каховке дождался своего полиэтиленового мешка предатель Сергей Томка. Томку - бывшего полицейского - оккупанты назначили "заместителем начальника городского управления полиции" в Новой Каховке. К предкам предатель отправился из своего же автомобиля Opel вчера после обеда. Детали уточняются. Кто ликвидировал коллаборанта доподлинно неизвестно. Оглядывайтесь, предатели, расплата уже скоро!" – сказано в сообщении.
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+41 Andrii Pushkarchuk
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+39 Александр Чуднивец #474549
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+32 Tohellandback
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Новый прикол от лаврова👍
Он говорит меня пригласили Индонезия..... бла бла, а в конце "на саммит который будет в ноябре ***"
Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов:
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
Томка был плохим Гаврилой..
томка пущен был в расход....
В расход наш Томка пущен был
Японец ростом очень мал, но очень внимательный. На день рождения послал икебану матери...
без сумніву здохните всі , так як народ наш дуже розлючений 😠‼️
По его словам, за последнюю неделю украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами. Это ещё не все и скоро произойдет переломный момент в войне. "Хотя можно говорить и о том, что он уже начался". Для его эффективности просто нужно больше оружия на линии фронта.