РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11632 посетителя онлайн
Новости
27 261 63

В Новой Каховке ликвидировали "заместителя начальника полиции"

В оккупированной Новой Каховке застрелили полицейского Сергея Томку, который перешел на российскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Минус один. В Новой Каховке дождался своего полиэтиленового мешка предатель Сергей Томка. Томку - бывшего полицейского - оккупанты назначили "заместителем начальника городского управления полиции" в Новой Каховке. К предкам предатель отправился из своего же автомобиля Opel вчера после обеда. Детали уточняются. Кто ликвидировал коллаборанта доподлинно неизвестно. Оглядывайтесь, предатели, расплата уже скоро!" – сказано в сообщении.

В Новой Каховке ликвидировали заместителя начальника полиции 01

ликвидация (3483) Новая Каховка (154) государственная измена (1532) Геращенко Антон (1438) Херсонская область (4719)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Просто чудово! Чмиря замочили.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:41
+39
Гниди мають дохнути...
показать весь комментарий
08.07.2022 17:41
+32
Томку к Джерьке
показать весь комментарий
08.07.2022 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Томку к Джерьке
показать весь комментарий
08.07.2022 17:40 Ответить
https://youtu.be/ti1nIyFE-Xk

Новый прикол от лаврова👍
Он говорит меня пригласили Индонезия..... бла бла, а в конце "на саммит который будет в ноябре ***"
показать весь комментарий
08.07.2022 18:17 Ответить
Джамалу(джамшуту) приготовиться...
показать весь комментарий
08.07.2022 20:37 Ответить
Просто чудово! Чмиря замочили.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:41 Ответить
Не стоит забывать и вот этих предателей, и чем раньше их ликвидируют, тем лучше:
Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов:
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
показать весь комментарий
08.07.2022 19:02 Ответить
Собаці собача смерть. Рюзькава міра захотів
показать весь комментарий
08.07.2022 23:05 Ответить
Гниди мають дохнути...
показать весь комментарий
08.07.2022 17:41 Ответить
з оточуючими посіпаками
показать весь комментарий
08.07.2022 18:21 Ответить
Яка сумна новина
показать весь комментарий
08.07.2022 17:42 Ответить

Томка был плохим Гаврилой..
томка пущен был в расход....
показать весь комментарий
08.07.2022 18:48 Ответить
Плохим наш Томка был Гаврилой
В расход наш Томка пущен был
показать весь комментарий
08.07.2022 21:23 Ответить
"Нагорода" знайшла свого героя.)
показать весь комментарий
08.07.2022 17:44 Ответить
Пацан к успеху шел, не повезло, не фартонуло.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:44 Ответить
Зрадник.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:44 Ответить
Офіційно: Казахстан виходить із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет
показать весь комментарий
08.07.2022 17:44 Ответить
Так что, СССР -2 не будет? 😊
показать весь комментарий
08.07.2022 18:02 Ответить
Не буде!
показать весь комментарий
09.07.2022 01:20 Ответить
Соняхи наші, ми вас любимо не менше мера Конотопу!
показать весь комментарий
08.07.2022 17:45 Ответить
Тобто їхав разом зі своїм родоводом? Дружиною та матір'ю?
Японец ростом очень мал, но очень внимательный. На день рождения послал икебану матери...
показать весь комментарий
08.07.2022 17:45 Ответить
А кто из них Томка?
показать весь комментарий
08.07.2022 17:45 Ответить
РюззькаГаварящій, чого ви рюззкагаварящіє такі тупі?
показать весь комментарий
08.07.2022 18:03 Ответить
ПНХ, дебил.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:07 Ответить
"Тома Тома- виході із дома! Тома Тома- я cкучаю дома...."
показать весь комментарий
08.07.2022 18:06 Ответить
земля бетоном...
показать весь комментарий
08.07.2022 17:46 Ответить
Герой асфальта посмертно!
показать весь комментарий
08.07.2022 17:46 Ответить
Нічого дивного, більшість мусорви перешли на бік окупанта на окупованих територіях, одиниці залишились патріотами і вірними присязі. Просто ця статистика не оприлюднюється.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:46 Ответить
тоді звідки вона в тебе? лепечеш, щоб була зрада?
показать весь комментарий
08.07.2022 21:03 Ответить
зовсім не згоден. Ті, що закінчували Донецькі, Луганські, Харківські школи і виші частково перейшли на бік ворога, а інші виїхали і боронять Україну в інших областях. Ще могли перейти на бік ворога ті, що закінчили Одеські і Криворізькі школи, бо там їм впихували в голову "какая разница" на якій мові і кому служити, головне, щоб дорога була заасфальтована. Це ті, що охороняли стадо "Безсмертних полків", яких розплодилося тисячі. Ті, що закінчили Львівські, Київські, Вінницькі, Хмельницякі, Чернігівські, Сумські зі зброєю в руках зустріли ворога і воюють по цей день і навіть краще окремих підрозділів.
показать весь комментарий
08.07.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 17:47 Ответить
Кожну підмоскальську Томку - в поліетиленову котомку!
показать весь комментарий
08.07.2022 17:49 Ответить
ну, сбыча мечты ж произошла таки - побыл начальником полиции города. Так шо защитано...
показать весь комментарий
08.07.2022 17:50 Ответить
Джамальчик ещё там обитает...\ждём новых сообщений...!\
показать весь комментарий
08.07.2022 19:01 Ответить
А он сейчас здесь под новым ником?
показать весь комментарий
08.07.2022 20:34 Ответить
нет его - или служит уже оккупантам, или погиб...\второе маловероятно...\
показать весь комментарий
08.07.2022 22:49 Ответить
ясно
показать весь комментарий
08.07.2022 23:03 Ответить
Ось так , виродки - колаборанти , смерть вже за вашою спиною ,
без сумніву здохните всі , так як народ наш дуже розлючений 😠‼️
показать весь комментарий
08.07.2022 17:50 Ответить
где-то там Джамшут мусорской...
показать весь комментарий
08.07.2022 19:03 Ответить
Гнида позорная как хорошо что ты здох - тварь безмозглая и продажная!
показать весь комментарий
08.07.2022 17:51 Ответить
Ну шо, Томка, допомогли тебе твои москали?
показать весь комментарий
08.07.2022 17:52 Ответить
У кабдзона вечірка до дня міліції.
показать весь комментарий
08.07.2022 17:58 Ответить
Аваківські кадри приголублені монастирським.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:00 Ответить
*********** на очереди!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.07.2022 18:04 Ответить
Томку в котомку...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:08 Ответить
карьера прервалась на взлете=) курсант-лейтенант-зам-нач-пол-могила...)
показать весь комментарий
08.07.2022 18:08 Ответить
Дивишся на фото, ніби обличчя людини. Молодої людини. Кожен робить свій вибір. Бути на боці ворога ні для кого нічим хорошим не завершиться
показать весь комментарий
08.07.2022 18:17 Ответить
Гадаю що зрозуміти встиг, що з ним сталось і чому???
показать весь комментарий
08.07.2022 18:27 Ответить
"Определенный переломный момент в войне России против Украины уже начинается", - Подоляк
По его словам, за последнюю неделю украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами. Это ещё не все и скоро произойдет переломный момент в войне. "Хотя можно говорить и о том, что он уже начался". Для его эффективности просто нужно больше оружия на линии фронта.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:34 Ответить
Я так понимаю, что его самка тоже в паРашкинской полиции осталась?....
показать весь комментарий
08.07.2022 18:35 Ответить
то давня фотка
показать весь комментарий
09.07.2022 01:21 Ответить
узкій?чи з малоросів,типу,"какаяразница"?
показать весь комментарий
08.07.2022 18:37 Ответить
Томка утомился)
показать весь комментарий
08.07.2022 18:37 Ответить
More fertilizer for Ukrainian wheat.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:09 Ответить
Трасформація томки в жмурку.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:16 Ответить
Правильный сигнал
показать весь комментарий
08.07.2022 19:46 Ответить
******* малолетний. Что мешало гоставаться человеком и жить? Но нет - надо прогнуться под рашистов. Но кто с паРашей сотрудничает, в ней и закончит.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:47 Ответить
Мама им очень гордилась. Но не рассказала, как надо Родину любить. Значит сама такая.
показать весь комментарий
08.07.2022 19:56 Ответить
🔥🔥🔥💥💥💥👍👍👍
показать весь комментарий
08.07.2022 20:43 Ответить
потрібно вже Пеніса Душиліна шльопнуть, він якось довго alive
показать весь комментарий
08.07.2022 21:05 Ответить
Томку в топку )
показать весь комментарий
09.07.2022 01:09 Ответить
 
 