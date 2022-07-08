В Новой Каховке ликвидировали "заместителя начальника полиции"

В оккупированной Новой Каховке застрелили полицейского Сергея Томку, который перешел на российскую сторону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Минус один. В Новой Каховке дождался своего полиэтиленового мешка предатель Сергей Томка. Томку - бывшего полицейского - оккупанты назначили "заместителем начальника городского управления полиции" в Новой Каховке. К предкам предатель отправился из своего же автомобиля Opel вчера после обеда. Детали уточняются. Кто ликвидировал коллаборанта доподлинно неизвестно. Оглядывайтесь, предатели, расплата уже скоро!" – сказано в сообщении.





