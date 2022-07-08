У Новій Каховці ліквідували "заступника начальника поліції"
В окупованій Новій Каховці застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російський бік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.
"Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка. Томку – колишнього поліцейського – окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Озирайтеся, зрадники, розплата вже незабаром!" - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар08.07.2022 17:41
+39 Александр Чуднивец #474549
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+32 Tohellandback
показати весь коментар08.07.2022 17:40
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Новый прикол от лаврова👍
Он говорит меня пригласили Индонезия..... бла бла, а в конце "на саммит который будет в ноябре ***"
Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов:
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
Томка был плохим Гаврилой..
томка пущен был в расход....
В расход наш Томка пущен был
Японец ростом очень мал, но очень внимательный. На день рождения послал икебану матери...
без сумніву здохните всі , так як народ наш дуже розлючений 😠‼️
По его словам, за последнюю неделю украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами. Это ещё не все и скоро произойдет переломный момент в войне. "Хотя можно говорить и о том, что он уже начался". Для его эффективности просто нужно больше оружия на линии фронта.