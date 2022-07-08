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Новини
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У Новій Каховці ліквідували "заступника начальника поліції"

В окупованій Новій Каховці застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російський бік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.

"Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка. Томку – колишнього поліцейського – окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Озирайтеся, зрадники, розплата вже незабаром!" - сказано в повідомленні.

У Новій Каховці ліквідували заступника начальника поліції 01

Автор: 

ліквідація (3865) Нова Каховка (180) державна зрада (1678) Геращенко Антон (935) Херсонська область (5708)


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Топ коментарі
+41
Просто чудово! Чмиря замочили.
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08.07.2022 17:41
+39
Гниди мають дохнути...
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08.07.2022 17:41
+32
Томку к Джерьке
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08.07.2022 17:40
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Томку к Джерьке
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08.07.2022 17:40 Відповісти
https://youtu.be/ti1nIyFE-Xk

Новый прикол от лаврова👍
Он говорит меня пригласили Индонезия..... бла бла, а в конце "на саммит который будет в ноябре ***"
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08.07.2022 18:17 Відповісти
Джамалу(джамшуту) приготовиться...
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08.07.2022 20:37 Відповісти
Просто чудово! Чмиря замочили.
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08.07.2022 17:41 Відповісти
Не стоит забывать и вот этих предателей, и чем раньше их ликвидируют, тем лучше:
Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов:
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
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08.07.2022 19:02 Відповісти
Собаці собача смерть. Рюзькава міра захотів
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08.07.2022 23:05 Відповісти
Гниди мають дохнути...
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08.07.2022 17:41 Відповісти
з оточуючими посіпаками
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08.07.2022 18:21 Відповісти
Яка сумна новина
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08.07.2022 17:42 Відповісти

Томка был плохим Гаврилой..
томка пущен был в расход....
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08.07.2022 18:48 Відповісти
Плохим наш Томка был Гаврилой
В расход наш Томка пущен был
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08.07.2022 21:23 Відповісти
"Нагорода" знайшла свого героя.)
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Пацан к успеху шел, не повезло, не фартонуло.
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Зрадник.
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Офіційно: Казахстан виходить із угоди Співдружності незалежних держав (СНД) 1995 року про Міждержавний валютний комітет
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08.07.2022 17:44 Відповісти
Так что, СССР -2 не будет? 😊
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08.07.2022 18:02 Відповісти
Не буде!
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09.07.2022 01:20 Відповісти
Соняхи наші, ми вас любимо не менше мера Конотопу!
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08.07.2022 17:45 Відповісти
Тобто їхав разом зі своїм родоводом? Дружиною та матір'ю?
Японец ростом очень мал, но очень внимательный. На день рождения послал икебану матери...
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08.07.2022 17:45 Відповісти
А кто из них Томка?
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08.07.2022 17:45 Відповісти
РюззькаГаварящій, чого ви рюззкагаварящіє такі тупі?
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08.07.2022 18:03 Відповісти
ПНХ, дебил.
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08.07.2022 18:07 Відповісти
"Тома Тома- виході із дома! Тома Тома- я cкучаю дома...."
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08.07.2022 18:06 Відповісти
земля бетоном...
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08.07.2022 17:46 Відповісти
Герой асфальта посмертно!
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08.07.2022 17:46 Відповісти
Нічого дивного, більшість мусорви перешли на бік окупанта на окупованих територіях, одиниці залишились патріотами і вірними присязі. Просто ця статистика не оприлюднюється.
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08.07.2022 17:46 Відповісти
тоді звідки вона в тебе? лепечеш, щоб була зрада?
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08.07.2022 21:03 Відповісти
зовсім не згоден. Ті, що закінчували Донецькі, Луганські, Харківські школи і виші частково перейшли на бік ворога, а інші виїхали і боронять Україну в інших областях. Ще могли перейти на бік ворога ті, що закінчили Одеські і Криворізькі школи, бо там їм впихували в голову "какая разница" на якій мові і кому служити, головне, щоб дорога була заасфальтована. Це ті, що охороняли стадо "Безсмертних полків", яких розплодилося тисячі. Ті, що закінчили Львівські, Київські, Вінницькі, Хмельницякі, Чернігівські, Сумські зі зброєю в руках зустріли ворога і воюють по цей день і навіть краще окремих підрозділів.
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08.07.2022 23:17 Відповісти
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08.07.2022 17:47 Відповісти
Кожну підмоскальську Томку - в поліетиленову котомку!
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08.07.2022 17:49 Відповісти
ну, сбыча мечты ж произошла таки - побыл начальником полиции города. Так шо защитано...
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08.07.2022 17:50 Відповісти
Джамальчик ещё там обитает...\ждём новых сообщений...!\
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08.07.2022 19:01 Відповісти
А он сейчас здесь под новым ником?
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08.07.2022 20:34 Відповісти
нет его - или служит уже оккупантам, или погиб...\второе маловероятно...\
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08.07.2022 22:49 Відповісти
ясно
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08.07.2022 23:03 Відповісти
Ось так , виродки - колаборанти , смерть вже за вашою спиною ,
без сумніву здохните всі , так як народ наш дуже розлючений 😠‼️
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08.07.2022 17:50 Відповісти
где-то там Джамшут мусорской...
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08.07.2022 19:03 Відповісти
Гнида позорная как хорошо что ты здох - тварь безмозглая и продажная!
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08.07.2022 17:51 Відповісти
Ну шо, Томка, допомогли тебе твои москали?
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08.07.2022 17:52 Відповісти
У кабдзона вечірка до дня міліції.
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08.07.2022 17:58 Відповісти
Аваківські кадри приголублені монастирським.
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08.07.2022 18:00 Відповісти
*********** на очереди!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2022 18:04 Відповісти
Томку в котомку...
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08.07.2022 18:08 Відповісти
карьера прервалась на взлете=) курсант-лейтенант-зам-нач-пол-могила...)
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08.07.2022 18:08 Відповісти
Дивишся на фото, ніби обличчя людини. Молодої людини. Кожен робить свій вибір. Бути на боці ворога ні для кого нічим хорошим не завершиться
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08.07.2022 18:17 Відповісти
Гадаю що зрозуміти встиг, що з ним сталось і чому???
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08.07.2022 18:27 Відповісти
"Определенный переломный момент в войне России против Украины уже начинается", - Подоляк
По его словам, за последнюю неделю украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами. Это ещё не все и скоро произойдет переломный момент в войне. "Хотя можно говорить и о том, что он уже начался". Для его эффективности просто нужно больше оружия на линии фронта.
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08.07.2022 18:34 Відповісти
Я так понимаю, что его самка тоже в паРашкинской полиции осталась?....
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08.07.2022 18:35 Відповісти
то давня фотка
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09.07.2022 01:21 Відповісти
узкій?чи з малоросів,типу,"какаяразница"?
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08.07.2022 18:37 Відповісти
Томка утомился)
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08.07.2022 18:37 Відповісти
More fertilizer for Ukrainian wheat.
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08.07.2022 19:09 Відповісти
Трасформація томки в жмурку.
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08.07.2022 19:16 Відповісти
Правильный сигнал
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08.07.2022 19:46 Відповісти
******* малолетний. Что мешало гоставаться человеком и жить? Но нет - надо прогнуться под рашистов. Но кто с паРашей сотрудничает, в ней и закончит.
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08.07.2022 19:47 Відповісти
Мама им очень гордилась. Но не рассказала, как надо Родину любить. Значит сама такая.
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08.07.2022 19:56 Відповісти
🔥🔥🔥💥💥💥👍👍👍
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08.07.2022 20:43 Відповісти
потрібно вже Пеніса Душиліна шльопнуть, він якось довго alive
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08.07.2022 21:05 Відповісти
Томку в топку )
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09.07.2022 01:09 Відповісти
 
 