У Новій Каховці ліквідували "заступника начальника поліції"

В окупованій Новій Каховці застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російський бік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив радник міністра внутрішній справ Антон Геращенко.

"Мінус один. У Новій Каховці дочекався свого поліетиленового мішка зрадник Сергій Томка. Томку – колишнього поліцейського – окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Озирайтеся, зрадники, розплата вже незабаром!" - сказано в повідомленні.





