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РФ намерена аннексировать всю Харьковскую область или ее часть, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Аналитики предполагают, что российские власти хотят аннексировать, кроме Донбасса и юга Украины, Харьковскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Поддерживаемые Россией оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

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"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска продолжали безуспешные штурмы к северо-западу от Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северска из района Лисичанска.

  • Оккупанты продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харьков, вероятно, пытаясь защитить российские наземные линии связи в этом районе.

  • Захватчики продолжают сталкиваться с нехваткой личного состава и техники, полагаясь на старые бронетранспортеры и запуская новые кампании скрытой мобилизации.

  • Российские войска продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и юга Украины.

ISW отмечает, что 9 июля российские войска не получили подтвержденных территориальных достижений возле города Харькова, но продолжали попытки вероятных разрушительных атак, чтобы воспрепятствовать украинским контратакам.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Та не треба їм та Європа, достатньо України, і імпєрія знову є. А Європу вони будуть тільки кошмарити, і шантажувати, з новою силою, а Європа як та курва продасться незадумуючись. Є росія - жах в світі, нема росії - можна жити в світі.
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10.07.2022 06:55
+18
Ісаак, не валяй дурака - ім потрібна вся Україна.
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10.07.2022 06:33
+17
Лапатнікам доведеться закатати взад сваі розкатані губи...
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10.07.2022 06:38
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Ісаак, не валяй дурака - ім потрібна вся Україна.
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10.07.2022 06:33 Ответить
И вся Европа
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10.07.2022 06:39 Ответить
Та не треба їм та Європа, достатньо України, і імпєрія знову є. А Європу вони будуть тільки кошмарити, і шантажувати, з новою силою, а Європа як та курва продасться незадумуючись. Є росія - жах в світі, нема росії - можна жити в світі.
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10.07.2022 06:55 Ответить
Всьому є межа. В Європі рівень корупції низький а демократичні інститути громадянського суспільства досить розвинуті.
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10.07.2022 07:47 Ответить
" В Європі рівень корупції низький...."


Расскажи это сраной немчуре с итальяшками и смотри чтобы Шрёдер с Меркельшей не обоссались со смеху...
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10.07.2022 08:05 Ответить
А ти спрбуй поліцаю 50 евро ,всунути за порушення ,отож так шо *******
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10.07.2022 08:10 Ответить
Так, корупція в Европі витіснена знизу, і квітне лише в найвищих ешелонах влади.
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10.07.2022 10:14 Ответить
Так дай 500. І подивись.
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10.07.2022 10:17 Ответить
Дати більше ніж штраф? )))
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10.07.2022 10:58 Ответить
Помнится, Жириновский в каком-то своём интервью перед смертью шото-то такое квакал. Про то, что ***** мечтает о том, как оттяпает от Украины кусок вместе с Харьковом. А зеленский в каком-то своём довоенном интервью подтвердил, что Харьков он ***** отдаст. А взамен - газ по большим скидкам. Но вот незадача. ЗСУ и ТрО взяли и порушили их влажные мечты
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10.07.2022 06:37 Ответить
Хлопці,не знаю шо творится, з газом,але німці плювають на газ,тут шось непонятне відбувається ,кажуть тяжко буде але ми огого,хоч і поляк мені казав :"у німців газ був постійно,навід коли воювали з ссср" -чому?" Як що ти мені не віриш ,запитай у евреев "
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10.07.2022 08:22 Ответить
Лапатнікам доведеться закатати взад сваі розкатані губи...
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10.07.2022 06:38 Ответить
Обещать не означает жениться.
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10.07.2022 06:41 Ответить
ті хто сподівається, шо ***** захопить "крім Донбасу і півдня України, Харківську область" і заспокоїться?
ще більші дурні ніж це зелене лайно при владі.
***** ніколи не заспокоїться поки не захопить, а це означає знищіть, Україну.
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10.07.2022 06:43 Ответить
Ну это очевидно любому (кроме зе клована). Никто не достигнутом вот просто так останавливаться не будет. Если есть возможность забрать все, то ею обязательно воспользуются.
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10.07.2022 06:56 Ответить
Не заспокоється..., бо вдобавок до терріторії ще хоче захопити з "тилу" фейкомьотчіцУ Ирина Иваненко 7637ff53...
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10.07.2022 06:59 Ответить
Будем ловить ***** на ,,живца". Я для такого дела даже повиляю ,,тылом". А как ***** клюнет, Вы хватайте его, не стесняясь, и держите крепко, бо будем его пи***дить. Наверное, даже ногами
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10.07.2022 07:21 Ответить
Насрать. Мы еще даже не начинали.
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10.07.2022 06:53 Ответить
зе чмо же говорило что с Харьковом нужно будет растаться , но народ пока решил по-другому, но зе чмо будет искать варианты
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10.07.2022 06:56 Ответить
Зеленський і Єрмак успішно дурять суспільну думку і зливають усе що їм замовляють. Цей інститут вивчення війни схоже їм допомагає.
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10.07.2022 07:27 Ответить
Дануна? Даже без хиханек. Если ВСУ просто уйдут из Харькова, оркам на обычное патрулирование нужно тысяч десять, гарнизон тысяч сорок на минималках и тыловиков соответственно. У их столько бурятов нет
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10.07.2022 07:46 Ответить
Як задовбали ці вкиди. Намір кацапня має на те, на се... Взагалі-то кацапня має намір знищити Україну. Насоати на їх наміри.
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10.07.2022 08:20 Ответить
До чого огидне це варварське терористичне утворення рф,це ніби десь в 18столітті ,та ви дайте лад тим своїм територія які маєте ,де кругом повна с-ка.
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10.07.2022 08:48 Ответить
Хєрушкі їм, а не Харків!!!
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10.07.2022 09:18 Ответить
звична кремлядьска техніка, обкатана століттями, відтяпати Харків, зробити *усср* пєрвую сталіцу, протиставити Київу, заключити мир, через 1-2 роки знищити... повторити кожні 80-100 років
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10.07.2022 09:20 Ответить
кацапские хотелки не ограничиваются оккупацией Харькова, Киева либо всей территории Украины.
только никаких возможностей у кацапов нет.
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10.07.2022 10:19 Ответить
РФ має намір відсмоктати пісного прутня.
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10.07.2022 11:39 Ответить
как в том анекдоте: «Имею желание купить дом(Украину), но не имею возможности. Имею возможность купить козу(ЛДНРы), но не имею желания»
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10.07.2022 16:50 Ответить
 
 