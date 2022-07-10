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РФ має намір анексувати частину або всю Харківську область, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Аналітики припускають, що російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід’ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України", – зазначають аналітики.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська та вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.
  • Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв’язку в цьому районі.
  • Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.
  • Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та півдня України.

ISW зазначає, що 9 липня російські війська не здобули підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.

Також читайте: Окупанти намагалися вести наступ в напрямку Дементіївки, ЗСУ змусили ворога відступити, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Та не треба їм та Європа, достатньо України, і імпєрія знову є. А Європу вони будуть тільки кошмарити, і шантажувати, з новою силою, а Європа як та курва продасться незадумуючись. Є росія - жах в світі, нема росії - можна жити в світі.
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10.07.2022 06:55
+18
Ісаак, не валяй дурака - ім потрібна вся Україна.
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10.07.2022 06:33
+17
Лапатнікам доведеться закатати взад сваі розкатані губи...
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10.07.2022 06:38
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Ісаак, не валяй дурака - ім потрібна вся Україна.
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10.07.2022 06:33 Відповісти
И вся Европа
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10.07.2022 06:39 Відповісти
Та не треба їм та Європа, достатньо України, і імпєрія знову є. А Європу вони будуть тільки кошмарити, і шантажувати, з новою силою, а Європа як та курва продасться незадумуючись. Є росія - жах в світі, нема росії - можна жити в світі.
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10.07.2022 06:55 Відповісти
Всьому є межа. В Європі рівень корупції низький а демократичні інститути громадянського суспільства досить розвинуті.
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10.07.2022 07:47 Відповісти
" В Європі рівень корупції низький...."


Расскажи это сраной немчуре с итальяшками и смотри чтобы Шрёдер с Меркельшей не обоссались со смеху...
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10.07.2022 08:05 Відповісти
А ти спрбуй поліцаю 50 евро ,всунути за порушення ,отож так шо *******
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10.07.2022 08:10 Відповісти
Так, корупція в Европі витіснена знизу, і квітне лише в найвищих ешелонах влади.
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10.07.2022 10:14 Відповісти
Так дай 500. І подивись.
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10.07.2022 10:17 Відповісти
Дати більше ніж штраф? )))
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10.07.2022 10:58 Відповісти
Помнится, Жириновский в каком-то своём интервью перед смертью шото-то такое квакал. Про то, что ***** мечтает о том, как оттяпает от Украины кусок вместе с Харьковом. А зеленский в каком-то своём довоенном интервью подтвердил, что Харьков он ***** отдаст. А взамен - газ по большим скидкам. Но вот незадача. ЗСУ и ТрО взяли и порушили их влажные мечты
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10.07.2022 06:37 Відповісти
Хлопці,не знаю шо творится, з газом,але німці плювають на газ,тут шось непонятне відбувається ,кажуть тяжко буде але ми огого,хоч і поляк мені казав :"у німців газ був постійно,навід коли воювали з ссср" -чому?" Як що ти мені не віриш ,запитай у евреев "
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10.07.2022 08:22 Відповісти
Лапатнікам доведеться закатати взад сваі розкатані губи...
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10.07.2022 06:38 Відповісти
Обещать не означает жениться.
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10.07.2022 06:41 Відповісти
ті хто сподівається, шо ***** захопить "крім Донбасу і півдня України, Харківську область" і заспокоїться?
ще більші дурні ніж це зелене лайно при владі.
***** ніколи не заспокоїться поки не захопить, а це означає знищіть, Україну.
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10.07.2022 06:43 Відповісти
Ну это очевидно любому (кроме зе клована). Никто не достигнутом вот просто так останавливаться не будет. Если есть возможность забрать все, то ею обязательно воспользуются.
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10.07.2022 06:56 Відповісти
Не заспокоється..., бо вдобавок до терріторії ще хоче захопити з "тилу" фейкомьотчіцУ Ирина Иваненко 7637ff53...
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10.07.2022 06:59 Відповісти
Будем ловить ***** на ,,живца". Я для такого дела даже повиляю ,,тылом". А как ***** клюнет, Вы хватайте его, не стесняясь, и держите крепко, бо будем его пи***дить. Наверное, даже ногами
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10.07.2022 07:21 Відповісти
Насрать. Мы еще даже не начинали.
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10.07.2022 06:53 Відповісти
зе чмо же говорило что с Харьковом нужно будет растаться , но народ пока решил по-другому, но зе чмо будет искать варианты
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10.07.2022 06:56 Відповісти
Зеленський і Єрмак успішно дурять суспільну думку і зливають усе що їм замовляють. Цей інститут вивчення війни схоже їм допомагає.
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10.07.2022 07:27 Відповісти
Дануна? Даже без хиханек. Если ВСУ просто уйдут из Харькова, оркам на обычное патрулирование нужно тысяч десять, гарнизон тысяч сорок на минималках и тыловиков соответственно. У их столько бурятов нет
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10.07.2022 07:46 Відповісти
Як задовбали ці вкиди. Намір кацапня має на те, на се... Взагалі-то кацапня має намір знищити Україну. Насоати на їх наміри.
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10.07.2022 08:20 Відповісти
До чого огидне це варварське терористичне утворення рф,це ніби десь в 18столітті ,та ви дайте лад тим своїм територія які маєте ,де кругом повна с-ка.
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10.07.2022 08:48 Відповісти
Хєрушкі їм, а не Харків!!!
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10.07.2022 09:18 Відповісти
звична кремлядьска техніка, обкатана століттями, відтяпати Харків, зробити *усср* пєрвую сталіцу, протиставити Київу, заключити мир, через 1-2 роки знищити... повторити кожні 80-100 років
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10.07.2022 09:20 Відповісти
кацапские хотелки не ограничиваются оккупацией Харькова, Киева либо всей территории Украины.
только никаких возможностей у кацапов нет.
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10.07.2022 10:19 Відповісти
РФ має намір відсмоктати пісного прутня.
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10.07.2022 11:39 Відповісти
как в том анекдоте: «Имею желание купить дом(Украину), но не имею возможности. Имею возможность купить козу(ЛДНРы), но не имею желания»
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10.07.2022 16:50 Відповісти
 
 