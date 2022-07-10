В минувшие сутки оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую громады на Николаевщине, трое человек ранены, - Ким

Вчера, 9 июля, оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую громады в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Баштанский район: днем, 9 июля, около 11.40 и 12.40 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", - отметил он.

Кроме того, в Березнеговатской громаде продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 9 июля, вражеские обстрелы были на окраинах поселка Березнеговатое, в с. Муравьевка и с. Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

"Николаевский район: вчера, 9 июля, после 10:00 зафиксированы обстрелы в поселке Заселье Первомайской громаде, в результате которых разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил он.

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