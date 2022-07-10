РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
20756 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
975 3
война (47249) Николаевская область (1881) обстрел (20424) Ким Виталий (235)

В минувшие сутки оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую громады на Николаевщине, трое человек ранены, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,миколаївщина

Вчера, 9 июля, оккупанты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую и Первомайскую громады в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Баштанский район: днем, 9 июля, около 11.40 и 12.40 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", - отметил он.

Кроме того, в Березнеговатской громаде продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 9 июля, вражеские обстрелы были на окраинах поселка Березнеговатое, в с. Муравьевка и с. Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

"Николаевский район: вчера, 9 июля, после 10:00 зафиксированы обстрелы в поселке Заселье Первомайской громаде, в результате которых разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил он.

Также смотрите: В оккупированных Шахтерске, Зугресе, Харцызске, Чистякове и Донецке раздаются взрывы на складах боеприпасов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Погано, що такі новини стають звичними і на загибель людей ми вже так гостро не реагуємо.
показать весь комментарий
10.07.2022 09:45 Ответить
Звичайно що погано, але крім вини кацапів, які на нас напали є і вина самих людей. Подивіться статистику голосування за "слуг" у Миколаївській області і він самий високий в Україні, а це голосування не за армію, мову, віру, а голосування за "какая разница", "поржать" "хуже не будет" і за асфальт, замість ракет, якими можна було збивати ворожі і якими давно можна було знищити джерела випуску цих ракет. Печально, але нарід нарешті пепреконався, що нам були потрібні "Нептуни", щоб знищити ті кораблі, що б'ють ракетами, а не дорога біля Маріуполя, чи "Грім 2", а не дорога від Чонгара до Запоріжжя. Сама велика зброя, яку використали кацапи, БеняЗеля проти народу України - це телевізор з брехнею, бігусами, ************ і Голобородькою. Але що прикро, що це ще не кінець, попереду важка зима, попереду важкі бої і Беня, який вас втягнув в це болото не на фронті і не буде стримувати орду на сході і півдні, йому непогано в Буковелі, а декому в бункері.
показать весь комментарий
10.07.2022 10:17 Ответить
Я подтверждаю это. При бандюковиче это стадо дружно голосовало за рыгоаналов, а в 19 году за навозную муху зе-зе, больше 80 процентов.
Эти идиоты до сих пор кукарекают, что Крым сдал Порох. На мое возражение, что Крым был захвачен в феврале а Порох приял присягу 7 июня замолкают, а потом кукарекают что Порох всеравно виноват. В общем, конченное тупое быдло. Больше всего злит, что место, где я живу, а севере Ник. обл. - абсолютно украиномовне.
показать весь комментарий
10.07.2022 12:05 Ответить
 
 