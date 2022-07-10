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Минулої доби окупанти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Первомайську громади на Миколаївщині, трьох людей поранено, - Кім

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обстріл,миколаївщина

Вчора, 9 липня, окупанти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Первомайську громади на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Баштанський район: вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритих територіях домогосподарств. Троє людей поранено", - зазначив він.

Крім того, у Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 9 липня, ворожі обстріли були на околицях селища Березнегувате, в с. Мурахівка та с. Любомирівка. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

"Миколаївський район: вчора, 9 липня, після 10:00 зафіксовані обстріли в селищі Засілля Первомайської громади, внаслідок яких зруйновано господарські споруди. Потерпілих немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно", - додав він.

Також читайте: Минулої доби внаслідок обстрілів окупантами Миколаївщини пошкоджено залізницю, житлові будинки, горіли поля та ліс, - облдержадміністрація

Автор: Наталя Джума
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Погано, що такі новини стають звичними і на загибель людей ми вже так гостро не реагуємо.
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10.07.2022 09:45 Відповісти
Звичайно що погано, але крім вини кацапів, які на нас напали є і вина самих людей. Подивіться статистику голосування за "слуг" у Миколаївській області і він самий високий в Україні, а це голосування не за армію, мову, віру, а голосування за "какая разница", "поржать" "хуже не будет" і за асфальт, замість ракет, якими можна було збивати ворожі і якими давно можна було знищити джерела випуску цих ракет. Печально, але нарід нарешті пепреконався, що нам були потрібні "Нептуни", щоб знищити ті кораблі, що б'ють ракетами, а не дорога біля Маріуполя, чи "Грім 2", а не дорога від Чонгара до Запоріжжя. Сама велика зброя, яку використали кацапи, БеняЗеля проти народу України - це телевізор з брехнею, бігусами, ************ і Голобородькою. Але що прикро, що це ще не кінець, попереду важка зима, попереду важкі бої і Беня, який вас втягнув в це болото не на фронті і не буде стримувати орду на сході і півдні, йому непогано в Буковелі, а декому в бункері.
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10.07.2022 10:17 Відповісти
Я подтверждаю это. При бандюковиче это стадо дружно голосовало за рыгоаналов, а в 19 году за навозную муху зе-зе, больше 80 процентов.
Эти идиоты до сих пор кукарекают, что Крым сдал Порох. На мое возражение, что Крым был захвачен в феврале а Порох приял присягу 7 июня замолкают, а потом кукарекают что Порох всеравно виноват. В общем, конченное тупое быдло. Больше всего злит, что место, где я живу, а севере Ник. обл. - абсолютно украиномовне.
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10.07.2022 12:05 Відповісти
 
 