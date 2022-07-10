Минулої доби окупанти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Первомайську громади на Миколаївщині, трьох людей поранено, - Кім
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Вчора, 9 липня, окупанти обстріляли Широківську, Березнегуватську та Первомайську громади на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Баштанський район: вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритих територіях домогосподарств. Троє людей поранено", - зазначив він.
Крім того, у Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 9 липня, ворожі обстріли були на околицях селища Березнегувате, в с. Мурахівка та с. Любомирівка. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
"Миколаївський район: вчора, 9 липня, після 10:00 зафіксовані обстріли в селищі Засілля Первомайської громади, внаслідок яких зруйновано господарські споруди. Потерпілих немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно", - додав він.
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Эти идиоты до сих пор кукарекают, что Крым сдал Порох. На мое возражение, что Крым был захвачен в феврале а Порох приял присягу 7 июня замолкают, а потом кукарекают что Порох всеравно виноват. В общем, конченное тупое быдло. Больше всего злит, что место, где я живу, а севере Ник. обл. - абсолютно украиномовне.