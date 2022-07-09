Минулої доби внаслідок обстрілів окупантами Миколаївщини пошкоджено залізницю, житлові будинки, горіли поля та ліс, - облдержадміністрація

Війська РФ обстрілюють Миколаївщину: пошкоджено дві залізничні станції, будинки, горіли поля та ліс на Кінбурнській косі.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Баштанський район. У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 8 липня, обстрілів зазнали станція Березнегувате, с. Мурахівка та с. Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо - без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Внаслідок влучення боєприпасів та їхніх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території с. Добре Баштанської громади", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у Миколаївському районі 8 липня, орієнтовно з 12:00, російські загарбники обстріляли село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок чого частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою. Потерпілих немає.

Також учора після ворожих обстрілів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та дві пожежі хвойного настилу на території лісництві поблизу с. Василівка Очаківської громади.

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Нагадаємо, зранку 9 липня Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється.