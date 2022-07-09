У Миколаєві пролунали вибухи, - Сєнкевич
Під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 5:30 ранку пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Мер повідомив, що в місті пролунали вибухи.
Також він закликав чекати на офіційну інформацію про причини вибухів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Frol Fedoroff
показати весь коментар09.07.2022 07:19 Відповісти Мені подобається 3
Igor Mazut
показати весь коментар09.07.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К #427424
показати весь коментар09.07.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 7
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль