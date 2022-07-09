У Миколаєві пролунали вибухи, - Сєнкевич

Під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 5:30 ранку пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер повідомив, що в місті пролунали вибухи.

Також він закликав чекати на офіційну інформацію про причини вибухів.

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