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У Миколаєві пролунали вибухи, - Сєнкевич

вибух,попасна

Під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 5:30 ранку пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер повідомив, що в місті пролунали вибухи.

Також він закликав чекати на офіційну інформацію про причини вибухів.

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Автор: 

вибух (4439) Миколаїв (1794) Сєнкевич Олександр (229)


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Все печально... Орки методично разрушают город
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09.07.2022 07:19 Відповісти
Зато Херсон и область откуда идут обстрелы обещаем освободить с апреля
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09.07.2022 09:10 Відповісти
Орки не просто розбивають місто, а знищують людей і інфраструктуру... і знову питання, хто і навіщо здав південь?
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09.07.2022 08:08 Відповісти
 
 