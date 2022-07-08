Окупанти вже завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн грн, - Сєнкевич
Станом на сьогоднішній день, російські окупанти обстрілами завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки російської агресії. На сьогодні, російські окупанти завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за його словами обстрілами з РСЗВ та ракетними ударами частково пошкоджено або повністю зруйновано:
48 закладів освіти,
42 об’єкти комунального господарства,
15 закладів культури,
12 закладів охорони здоров'я,
9 закладів фізичної культури і спорту,
3 заклади соціального захисту,
28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).
Сєнкевич інформує, що зазнав збитків і житловий фонд міста:
536 приватних будинків (36 із них зруйновано вщент),
409 багатоповерхівок (5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження).
Є жертви серед цивільного населення:
121 особа загинула (серед них 1 дитина),
535 миколаївців зазнали поранення різного ступеня тяжкості (серед них 6 дітей).
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из николаева обычный продавец обуви не может евакуироваться потому что он продавец с зп 5000 грн и 5000 сейчас 2000 грн, он привязан к работе и что б уехать ему надо пахать лет так 10 минимум и откладывать эти 5000 грн не жравши, а спать на улице, и возможно тогда его дети поедуть учиться в Англию ...
шо вы их доите, що вы их как дебилов разводите, ужде поделили 12.5 юсд от Дании на отопительный сезон? ох и Рождество у вас будет!