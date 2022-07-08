Окупанти вже завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн грн, - Сєнкевич

Станом на сьогоднішній день, російські окупанти обстрілами завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки російської агресії. На сьогодні, російські окупанти завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за його словами обстрілами з РСЗВ та ракетними ударами частково пошкоджено або повністю зруйновано:

48 закладів освіти,

42 об’єкти комунального господарства,

15 закладів культури,

12 закладів охорони здоров'я,

9 закладів фізичної культури і спорту,

3 заклади соціального захисту,

28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

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Сєнкевич інформує, що зазнав збитків і житловий фонд міста:

536 приватних будинків (36 із них зруйновано вщент),

409 багатоповерхівок (5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження).

Є жертви серед цивільного населення:

121 особа загинула (серед них 1 дитина),

535 миколаївців зазнали поранення різного ступеня тяжкості (серед них 6 дітей).