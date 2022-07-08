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Новини Війна
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Окупанти вже завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн грн, - Сєнкевич

миколаїв

Станом на сьогоднішній день, російські окупанти обстрілами завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки російської агресії. На сьогодні, російські окупанти завдали Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за його словами обстрілами з РСЗВ та ракетними ударами частково пошкоджено або повністю зруйновано:

48 закладів освіти,
42 об’єкти комунального господарства,
15 закладів культури,
12 закладів охорони здоров'я,
9 закладів фізичної культури і спорту,
3 заклади соціального захисту,
28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

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Сєнкевич інформує, що зазнав збитків і житловий фонд міста:
536 приватних будинків (36 із них зруйновано вщент),
409 багатоповерхівок (5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження).

Є жертви серед цивільного населення:
121 особа загинула (серед них 1 дитина),
535 миколаївців зазнали поранення різного ступеня тяжкості (серед них 6 дітей).

Автор: 

Миколаїв (1793) обстріл (28250) збитки (1422) Сєнкевич Олександр (229) руйнування (253)


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а датский бизнесс мэн готов к тому что бы восполнить эти 633 млн грн или вы будете доить их на еще дольшее содержание вашпих женушек в европе/англии?

из николаева обычный продавец обуви не может евакуироваться потому что он продавец с зп 5000 грн и 5000 сейчас 2000 грн, он привязан к работе и что б уехать ему надо пахать лет так 10 минимум и откладывать эти 5000 грн не жравши, а спать на улице, и возможно тогда его дети поедуть учиться в Англию ...

шо вы их доите, що вы их как дебилов разводите, ужде поделили 12.5 юсд от Дании на отопительный сезон? ох и Рождество у вас будет!
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08.07.2022 18:24 Відповісти
А ось це Миколаєвці хай спросять у того хто дав наказ не заходити в Херсон.Коли Війська відкинули орків від міста Миколаєва і фактично заходили в Херсон на спинах орків де реально все місто чекало ЗСУ і орки би нічого не змогли вдіяти і не можуть до речі так от хто дав команду стоп !.А тепер це все вилазить боком як обстріли с Херсона так і життя людей.
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08.07.2022 18:32 Відповісти
Кантар і так побудував на крадені гроші, нічого його об'єкти плюсувати сам відбудує.
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08.07.2022 19:09 Відповісти
 
 