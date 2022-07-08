Ранкові вибухи у Миколаєві: Окупанти вдарили "Смерчами" по виробничій інфраструктурі
Зранку у Миколаєві прогриміли вибухи. Окупанти "Смерчами" вдарили по виробничій інфраструктурі.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повідомляє Опертивне командування "Південь", Росія знову використала понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив він.
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