УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11969 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 154 0

Ранкові вибухи у Миколаєві: Окупанти вдарили "Смерчами" по виробничій інфраструктурі

дснс,миколаїв

Зранку у Миколаєві прогриміли вибухи. Окупанти "Смерчами" вдарили по виробничій інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляє Опертивне командування "Південь", Росія знову використала понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються", - зазначив він.

Також читайте: Зранку у Миколаєві пролунали вибухи, - Кім

Автор: 

армія рф (17216) Миколаїв (1793) обстріл (28250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 