Утренные взрывы в Николаеве: Оккупанты ударили "Смерчами" по производственной инфраструктуре

Утром в Николаеве прогремели взрывы. Оккупанты "Смерчами" ударили по производственной инфраструктуре.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщает Опертивное командование "Південь", Россия снова использовала более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", - отметил он.

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