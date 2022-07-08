Утренные взрывы в Николаеве: Оккупанты ударили "Смерчами" по производственной инфраструктуре
Утром в Николаеве прогремели взрывы. Оккупанты "Смерчами" ударили по производственной инфраструктуре.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Как сообщает Опертивное командование "Південь", Россия снова использовала более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", - отметил он.
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