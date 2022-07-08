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Горят склады оккупантов на заводе "Топаз" в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Склады боеприпасов и горючего загорелись на территории завода "Топаз" в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

"Неусидчивый Дядюшка Ленд Лиз прямо сейчас захотел пожарить шашлыки или просто покурить у завода Топаз, что во временно оккупированном Донецке", - пишут авторы публикации в сообщении к видео.

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Донецьк (6322) пожар (5944) склад (155) РСЗО (195) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+51

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08.07.2022 12:40
+48
Дамбят Бамбас! Биндеры!
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08.07.2022 12:41
+36
Кстати, а почему донецк еще не выглядит как Мариуполь? Чо за херня?
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08.07.2022 12:41
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08.07.2022 12:40 Ответить
По ходу "топаз" вызвал огонь на себя....
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08.07.2022 13:00 Ответить
дал каманду!
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08.07.2022 14:16 Ответить
даунбаська підробка
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08.07.2022 13:37 Ответить
Он пАкуріл нЄакуратнА...
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08.07.2022 14:45 Ответить
В прошлое посещение Топаза было много доведенных до состояния металлолома машинок дамбасян. Не дошло. Опять натягали.
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08.07.2022 12:41 Ответить
Эффект Чернобаевки.
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08.07.2022 12:47 Ответить
Синдром Чорнобпївки. Це хвороба. 😔 Невиліквна. Прогресуюча. 😥😓😅😂😂🤣🤣
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08.07.2022 12:53 Ответить
Як іхвороба вєлічія мордорского міра. Лікується знищенням прихильників стопроцентно!
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08.07.2022 13:30 Ответить
Дамбят Бамбас! Биндеры!
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08.07.2022 12:41 Ответить
Кстати, а почему донецк еще не выглядит как Мариуполь? Чо за херня?
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08.07.2022 12:41 Ответить
Донецк - все-таки наш город. А вот почему так не выглядят москва и петербур - это таки да вопрос.
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08.07.2022 12:47 Ответить
Город наш а населення вороги
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08.07.2022 13:49 Ответить
тому що Донбасс "бомбілі" 8 років українці. А Маіуполь пару місяців розстрілювали з усього русскіє окупанти, навіть фосфорними бомбами.
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08.07.2022 13:19 Ответить
Руське зольдаттен зробили з Маріком те, що наші не зробили з Донецьком та Горлівкою за 8 років, хоча стоїмо зовсім поруч і могли кошмарити.
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08.07.2022 13:23 Ответить
Тамжижнашижлюдіж!
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08.07.2022 13:43 Ответить
Самовозгорание склада в знак доброй воли
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08.07.2022 12:44 Ответить
А мінздрав попереджав,що палити шкідливо ,для здоров'я !!!)))
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08.07.2022 12:46 Ответить
Хай горить та палає українська земля під окупантом!! Смажимо москалів !!!))
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08.07.2022 12:44 Ответить
Годится
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08.07.2022 12:45 Ответить
Гарячі гостинчики від Uncle Sam
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08.07.2022 12:45 Ответить
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08.07.2022 12:46 Ответить
Я так розумію - вони на базі заводу розвернули ремонтно-відновлювальну базу для техніки Теж непогано наші "приклалися"
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08.07.2022 13:14 Ответить
випадково в день сємьї любві і чого ще там не зібралися в зданії теперішні гіві і матароли? Ну, тоді зрозуміло, що два снаряди мало було. хіба що обісралися з переляку.
А от не треба розповідати про унічтожений завод дотла. орки ж не повірили про КНПЗ за пару попередніх обстрілів. І таки розбили завод до тла. чим ваш топаз краще?
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08.07.2022 13:53 Ответить
"8летбамбилибамбасс"©
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08.07.2022 12:48 Ответить
шото агент "кузя" уже давно и сам не горел и других не топил. не хворь ли какая с ним там в родной говени приключилась?
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08.07.2022 12:49 Ответить
Колись Донецьк був окрасою Донбасу, після Перемоги України за всі злочини проти
України він стане звичайним зачуханим районим центром, столицею може стати хоч
Маріуполь, він на це заслуговує
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08.07.2022 12:49 Ответить
ну зрозумло ж - обласний центр. І поряд зачухана Макіївка, де окремі посьолки взагалі деградували. Знаю з розповідей Франкенштейна.
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08.07.2022 13:56 Ответить
Боже дамби бамбас
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08.07.2022 12:51 Ответить
И зачем они сами себя бомбят?
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08.07.2022 12:52 Ответить
По состоянию здоровья.
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08.07.2022 13:32 Ответить
Топаз, топаз! Дай команду!
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08.07.2022 13:02 Ответить
Если немного переделать песню "Песняров" про лапти :"Гараць мае лапці, як бягу ад цябе"
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08.07.2022 13:09 Ответить
Ну наконец-то начали бомбить Донбасс за восемь лет.А то жители Донбасса говорили,что их якобы бомбили последние 8 лет,а доказательства обстрелов не могли предоставить ...
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08.07.2022 13:10 Ответить
Очередь за свежим распятием.
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08.07.2022 13:19 Ответить
"Донбасити" так довго верещали про те, як їх "нещадно бомбардують укропи", що українці не витримали і вирішили показать що таке "справжнє українське бомбардування"
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08.07.2022 13:20 Ответить
Топаз дал команду
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08.07.2022 13:20 Ответить
Кацапы бегают, суетятся. А мне нравится, как оно горит
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08.07.2022 13:28 Ответить
так, то ще був уродяка
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08.07.2022 13:57 Ответить
********** взагалі то вибухають, а не горять, як шини, кіптявим полум'ям.
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08.07.2022 13:33 Ответить
Там ніби дві точки влучення?
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08.07.2022 13:34 Ответить
Це салют в честь прирівняння ****** терористів ДиРи до терористів рИфИ та доброї волі відносно о. Зміїний! Салютує весь Бамбас і не тільки
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08.07.2022 13:35 Ответить
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08.07.2022 13:36 Ответить
Куда бежит жеребец на заднем плане?
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08.07.2022 15:05 Ответить
Гуцули прийшла, ватри запалили
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08.07.2022 13:49 Ответить
Ех, там колись "Кольчуги" вискали. Дуже б зараз знадобились.
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08.07.2022 13:55 Ответить
Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает
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08.07.2022 14:33 Ответить
Проходив повз Бандера, кинув **********
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08.07.2022 14:37 Ответить
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08.07.2022 14:42 Ответить
 
 