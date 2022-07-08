Горят склады оккупантов на заводе "Топаз" в оккупированном Донецке. ВИДЕО
Склады боеприпасов и горючего загорелись на территории завода "Топаз" в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.
"Неусидчивый Дядюшка Ленд Лиз прямо сейчас захотел пожарить шашлыки или просто покурить у завода Топаз, что во временно оккупированном Донецке", - пишут авторы публикации в сообщении к видео.
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А от не треба розповідати про унічтожений завод дотла. орки ж не повірили про КНПЗ за пару попередніх обстрілів. І таки розбили завод до тла. чим ваш топаз краще?
України він стане звичайним зачуханим районим центром, столицею може стати хоч
Маріуполь, він на це заслуговує