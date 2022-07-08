Горят склады оккупантов на заводе "Топаз" в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Склады боеприпасов и горючего загорелись на территории завода "Топаз" в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

"Неусидчивый Дядюшка Ленд Лиз прямо сейчас захотел пожарить шашлыки или просто покурить у завода Топаз, что во временно оккупированном Донецке", - пишут авторы публикации в сообщении к видео.

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