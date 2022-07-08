Горять склади окупантів на заводі "Топаз" в окупованому Донецьку. ВIДЕО
Склади боєприпасів та пального загорілися на території заводу "Топаз" в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований в соцмережах.
"Непосидючий Дядечко Ленд Ліз прямо зараз захотів посмажити шашлики чи то просто покурити біля заводу Топаз, що в тимчасово окупованому Донецьку", - пишуть автори публікації у дописі до відео.
Топ коментарі
+51 Підлога Маккартні
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+48 Vadim Dumij
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+36 Підлога Маккартні
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А от не треба розповідати про унічтожений завод дотла. орки ж не повірили про КНПЗ за пару попередніх обстрілів. І таки розбили завод до тла. чим ваш топаз краще?
України він стане звичайним зачуханим районим центром, столицею може стати хоч
Маріуполь, він на це заслуговує