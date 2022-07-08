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Горять склади окупантів на заводі "Топаз" в окупованому Донецьку. ВIДЕО

Склади боєприпасів та пального загорілися на території заводу "Топаз" в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опублікований в соцмережах.

"Непосидючий Дядечко Ленд Ліз прямо зараз захотів посмажити шашлики чи то просто покурити біля заводу Топаз, що в тимчасово окупованому Донецьку", - пишуть автори публікації у дописі до відео.

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Автор: 

Донецьк (946) пожежа (4325) склад (182) РСЗВ (208) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+51

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08.07.2022 12:40
+48
Дамбят Бамбас! Биндеры!
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08.07.2022 12:41
+36
Кстати, а почему донецк еще не выглядит как Мариуполь? Чо за херня?
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08.07.2022 12:41
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08.07.2022 12:40 Відповісти
По ходу "топаз" вызвал огонь на себя....
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08.07.2022 13:00 Відповісти
дал каманду!
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08.07.2022 14:16 Відповісти
даунбаська підробка
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08.07.2022 13:37 Відповісти
Он пАкуріл нЄакуратнА...
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08.07.2022 14:45 Відповісти
В прошлое посещение Топаза было много доведенных до состояния металлолома машинок дамбасян. Не дошло. Опять натягали.
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08.07.2022 12:41 Відповісти
Эффект Чернобаевки.
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08.07.2022 12:47 Відповісти
Синдром Чорнобпївки. Це хвороба. 😔 Невиліквна. Прогресуюча. 😥😓😅😂😂🤣🤣
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08.07.2022 12:53 Відповісти
Як іхвороба вєлічія мордорского міра. Лікується знищенням прихильників стопроцентно!
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08.07.2022 13:30 Відповісти
Дамбят Бамбас! Биндеры!
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08.07.2022 12:41 Відповісти
Кстати, а почему донецк еще не выглядит как Мариуполь? Чо за херня?
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08.07.2022 12:41 Відповісти
Донецк - все-таки наш город. А вот почему так не выглядят москва и петербур - это таки да вопрос.
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08.07.2022 12:47 Відповісти
Город наш а населення вороги
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08.07.2022 13:49 Відповісти
тому що Донбасс "бомбілі" 8 років українці. А Маіуполь пару місяців розстрілювали з усього русскіє окупанти, навіть фосфорними бомбами.
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08.07.2022 13:19 Відповісти
Руське зольдаттен зробили з Маріком те, що наші не зробили з Донецьком та Горлівкою за 8 років, хоча стоїмо зовсім поруч і могли кошмарити.
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08.07.2022 13:23 Відповісти
Тамжижнашижлюдіж!
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08.07.2022 13:43 Відповісти
Самовозгорание склада в знак доброй воли
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08.07.2022 12:44 Відповісти
А мінздрав попереджав,що палити шкідливо ,для здоров'я !!!)))
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08.07.2022 12:46 Відповісти
Хай горить та палає українська земля під окупантом!! Смажимо москалів !!!))
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08.07.2022 12:44 Відповісти
Годится
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08.07.2022 12:45 Відповісти
Гарячі гостинчики від Uncle Sam
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08.07.2022 12:45 Відповісти
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08.07.2022 12:46 Відповісти
Я так розумію - вони на базі заводу розвернули ремонтно-відновлювальну базу для техніки Теж непогано наші "приклалися"
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08.07.2022 13:14 Відповісти
випадково в день сємьї любві і чого ще там не зібралися в зданії теперішні гіві і матароли? Ну, тоді зрозуміло, що два снаряди мало було. хіба що обісралися з переляку.
А от не треба розповідати про унічтожений завод дотла. орки ж не повірили про КНПЗ за пару попередніх обстрілів. І таки розбили завод до тла. чим ваш топаз краще?
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08.07.2022 13:53 Відповісти
"8летбамбилибамбасс"©
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08.07.2022 12:48 Відповісти
шото агент "кузя" уже давно и сам не горел и других не топил. не хворь ли какая с ним там в родной говени приключилась?
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08.07.2022 12:49 Відповісти
Колись Донецьк був окрасою Донбасу, після Перемоги України за всі злочини проти
України він стане звичайним зачуханим районим центром, столицею може стати хоч
Маріуполь, він на це заслуговує
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08.07.2022 12:49 Відповісти
ну зрозумло ж - обласний центр. І поряд зачухана Макіївка, де окремі посьолки взагалі деградували. Знаю з розповідей Франкенштейна.
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08.07.2022 13:56 Відповісти
Боже дамби бамбас
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08.07.2022 12:51 Відповісти
И зачем они сами себя бомбят?
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08.07.2022 12:52 Відповісти
По состоянию здоровья.
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08.07.2022 13:32 Відповісти
Топаз, топаз! Дай команду!
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08.07.2022 13:02 Відповісти
Если немного переделать песню "Песняров" про лапти :"Гараць мае лапці, як бягу ад цябе"
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08.07.2022 13:09 Відповісти
Ну наконец-то начали бомбить Донбасс за восемь лет.А то жители Донбасса говорили,что их якобы бомбили последние 8 лет,а доказательства обстрелов не могли предоставить ...
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08.07.2022 13:10 Відповісти
Очередь за свежим распятием.
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08.07.2022 13:19 Відповісти
"Донбасити" так довго верещали про те, як їх "нещадно бомбардують укропи", що українці не витримали і вирішили показать що таке "справжнє українське бомбардування"
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08.07.2022 13:20 Відповісти
Топаз дал команду
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08.07.2022 13:20 Відповісти
Кацапы бегают, суетятся. А мне нравится, как оно горит
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08.07.2022 13:28 Відповісти
так, то ще був уродяка
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08.07.2022 13:57 Відповісти
********** взагалі то вибухають, а не горять, як шини, кіптявим полум'ям.
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08.07.2022 13:33 Відповісти
Там ніби дві точки влучення?
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08.07.2022 13:34 Відповісти
Це салют в честь прирівняння ****** терористів ДиРи до терористів рИфИ та доброї волі відносно о. Зміїний! Салютує весь Бамбас і не тільки
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08.07.2022 13:35 Відповісти
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08.07.2022 13:36 Відповісти
Куда бежит жеребец на заднем плане?
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08.07.2022 15:05 Відповісти
Гуцули прийшла, ватри запалили
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08.07.2022 13:49 Відповісти
Ех, там колись "Кольчуги" вискали. Дуже б зараз знадобились.
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08.07.2022 13:55 Відповісти
Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает
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08.07.2022 14:33 Відповісти
Проходив повз Бандера, кинув **********
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08.07.2022 14:37 Відповісти
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08.07.2022 14:42 Відповісти
 
 