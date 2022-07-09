В Николаеве раздались взрывы, - Сенкевич

Во время воздушной тревоги в Николаеве около 5:30 утра прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что в городе раздались взрывы.

Также он призвал ждать официальной информации о причинах взрывов.

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