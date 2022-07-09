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В Николаеве раздались взрывы, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,попасна

Во время воздушной тревоги в Николаеве около 5:30 утра прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что в городе раздались взрывы.

Также он призвал ждать официальной информации о причинах взрывов.

Читайте: Утром оккупанты ударили ракетами по Николаеву, - мэр Сенкевич
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Все печально... Орки методично разрушают город
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09.07.2022 07:19 Ответить
Зато Херсон и область откуда идут обстрелы обещаем освободить с апреля
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09.07.2022 09:10 Ответить
Орки не просто розбивають місто, а знищують людей і інфраструктуру... і знову питання, хто і навіщо здав південь?
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09.07.2022 08:08 Ответить
 
 