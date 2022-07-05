Утром оккупанты ударили ракетами по Николаеву, - мэр Сенкевич

Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", - написал он.

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