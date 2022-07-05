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Новости Война
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Утром оккупанты ударили ракетами по Николаеву, - мэр Сенкевич

ракета

Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ракетами ударили по портовой инфраструктуре и предприятиям Николаева, - ОВА

Автор: 

армия РФ (18994) Николаев (2137) обстрел (26835) ракеты (3549) Сенкевич (188)


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По информации очевидцев в https://t.me/hueviyherson/21457 Telegram , оккупанты запускали ракеты с территории временно оккупированной Херсонской области. После этого в Николаеве раздались взрывы.Отмечается, что войска РФ ударили сразу по нескольким районам города. При этом в одном из мест прилета начался очень сильный пожар.
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05.07.2022 08:01 Ответить
Це щоб коли буде отвєтка то били по ним.
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05.07.2022 08:04 Ответить
московити найбільш сильно обстрілюють русифіковані міста та з русифікованих міст.

Мстять за те, що не зустріли з квітами чи це божий задум такий?
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05.07.2022 08:18 Ответить
По информации из первых рук - сигнал "ВТ" начал работать после последнего прилета. Гри таком оповещении населения, грош цена всем этим укрытиям убежищам
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05.07.2022 08:21 Ответить
Сигнал сработал осле второго прилета и несколько минут после третьего прекратился.
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05.07.2022 08:54 Ответить
Якщо били с Херсонської області-то і не встигли би оповістити.
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05.07.2022 09:21 Ответить
Ну звісно. Генштаб не поспішає звільняти Херсонщину! А навіщо? Нехай рашисти звідти руйнують все довкола: Миколаїв, населенні пункти областей Миколаївської і Дніпропетровської. Це ж зовсім не стратегічно важлива область, нащо той Херсон на правому березі звільняти, нащо той перешийок перекривати - нехай рашисти і далі возять зброю на Донбас. Все чудово у Залужного десь там в Києві із тактикою і зі стратегією!
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05.07.2022 09:35 Ответить
Давай свій телефон, вояка, та покажеш мені свої безмежні військові вміння і незламний дух. Я навіть з тобою піду. Буде в тебе навіть свій Санчо Панса.
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05.07.2022 14:02 Ответить
 
 