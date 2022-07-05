Зранку окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, - мер Сєнкевич
Зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав він.
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Мстять за те, що не зустріли з квітами чи це божий задум такий?