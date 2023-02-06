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Новости Политика Украины
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Безуглая инициирует исключение Тищенко из "Слуги народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

тищенко,безугла

Депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая инициировала исключение из партии своего коллеги Николая Тищенко.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Буду обращаться к председателю фракции "Слуга народа" о рассмотрении исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича, он же "титан", он же "велюр", он же "котлета", он же "коля оболонский", — написала она.

Безуглая добавила, что в команде СН - "много замечательных людей", а Тищенко - "пятно, что потемнело в условиях войны".

Также читайте: "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Сам Тищенко в это время публикует фото с Безуглой на фоне, подписанное "Снова двойка".

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Топ комментарии
+68
та ви всі там в "слугах" однакові. забирайтеся і йдіть геть разом.
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10.07.2022 12:28
+44
Цель у этой ******* отвлекать внимание.А Зелоху усиленно готовят текст на понедлельник всем ОП и офисом ФСБ
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10.07.2022 12:33
+37
Ну, это правильно Безуглая делает. А с другой стороны, хочет от ермака внимание, на время, отвести.
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10.07.2022 12:31
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бабище тобі чого,шо жалка падругу?)))
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10.07.2022 21:57 Ответить
Почалися розбірки в середовищі аферистів?
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10.07.2022 14:07 Ответить
Хто такий Каклєта, який прежив всіх своїх корешів із 90х і хто така ця вискочка з соціального ліфта.
Тож, вона забула ще написати, що не перебуває у депресії і не має суіцідальних нахилів.
Жаба і гадюка.
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10.07.2022 14:10 Ответить
Этот гавнюк тищенко давно должен сидеть в тюрьме!!
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10.07.2022 14:11 Ответить
Такi пристрастi розгорiлись..А могли б стати кращою танцювальною парою Ради ..
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10.07.2022 14:36 Ответить
>він же "титан", він же "велюр", він же "котлєта"
он же попа-как-у-ким

отличные кадры понабирали в СН
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10.07.2022 16:18 Ответить
О ***!!!!
Це ж відверта дискримінація----

Представниця ЛҐБТ пресує ,,натураля,,)))))
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11.07.2022 13:15 Ответить
безумну "взяли" на Еспресо
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11.07.2022 16:37 Ответить
Що коля котлета,що безугла два чоботи пара
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18.07.2022 07:32 Ответить
Бутусов это проплаченная про….тутка Порошенко!!Наш президент Зеленский самый лучший!!А Бутусова охватила ненависть и зависть ,что у него нет никакой власти и возможности извещать про своего Сутенера Пороха😂😂😂
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03.09.2022 05:35 Ответить
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