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Новини Політика України
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Безугла ініціює виключення Тищенка зі "Слуги народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

тищенко,безугла

Депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла ініціювала виключення з партії свого колеги Миколи Тищенка.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Буду звертатися до голови фракції "Слуга народу" щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же "титан", він же "велюр", він же "котлєта", він же "коля оболонський"", - написала вона.

Безугла додала, що в команді СН - "багато чудових людей", а Тищенко - "пляма, потемніла в умовах війни".

Також читайте: "Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

Сам Тищенко тим часом публікує фото з Безуглою на фоні, підписане "Знов двійка".

Безугла ініціює виключення Тищенка зі Слуги народу 01

Безугла ініціює виключення Тищенка зі Слуги народу 02


Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+68
та ви всі там в "слугах" однакові. забирайтеся і йдіть геть разом.
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10.07.2022 12:28
+44
Цель у этой ******* отвлекать внимание.А Зелоху усиленно готовят текст на понедлельник всем ОП и офисом ФСБ
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10.07.2022 12:33
+37
Ну, это правильно Безуглая делает. А с другой стороны, хочет от ермака внимание, на время, отвести.
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10.07.2022 12:31
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бабище тобі чого,шо жалка падругу?)))
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10.07.2022 21:57 Відповісти
Почалися розбірки в середовищі аферистів?
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10.07.2022 14:07 Відповісти
Хто такий Каклєта, який прежив всіх своїх корешів із 90х і хто така ця вискочка з соціального ліфта.
Тож, вона забула ще написати, що не перебуває у депресії і не має суіцідальних нахилів.
Жаба і гадюка.
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10.07.2022 14:10 Відповісти
Этот гавнюк тищенко давно должен сидеть в тюрьме!!
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10.07.2022 14:11 Відповісти
Такi пристрастi розгорiлись..А могли б стати кращою танцювальною парою Ради ..
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10.07.2022 14:36 Відповісти
>він же "титан", він же "велюр", він же "котлєта"
он же попа-как-у-ким

отличные кадры понабирали в СН
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10.07.2022 16:18 Відповісти
О ***!!!!
Це ж відверта дискримінація----

Представниця ЛҐБТ пресує ,,натураля,,)))))
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11.07.2022 13:15 Відповісти
безумну "взяли" на Еспресо
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11.07.2022 16:37 Відповісти
Що коля котлета,що безугла два чоботи пара
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18.07.2022 07:32 Відповісти
Бутусов это проплаченная про….тутка Порошенко!!Наш президент Зеленский самый лучший!!А Бутусова охватила ненависть и зависть ,что у него нет никакой власти и возможности извещать про своего Сутенера Пороха😂😂😂
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03.09.2022 05:35 Відповісти
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