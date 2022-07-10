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Безугла ініціює виключення Тищенка зі "Слуги народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла ініціювала виключення з партії свого колеги Миколи Тищенка.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Буду звертатися до голови фракції "Слуга народу" щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же "титан", він же "велюр", він же "котлєта", він же "коля оболонський"", - написала вона.
Безугла додала, що в команді СН - "багато чудових людей", а Тищенко - "пляма, потемніла в умовах війни".
Сам Тищенко тим часом публікує фото з Безуглою на фоні, підписане "Знов двійка".
Топ коментарі
+68 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар10.07.2022 12:28
+44 Петя Пяточкин 7fdfda22
показати весь коментар10.07.2022 12:33
+37 Петрович123456
показати весь коментар10.07.2022 12:31
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Будь ласка, зачекайте...
Тож, вона забула ще написати, що не перебуває у депресії і не має суіцідальних нахилів.
Жаба і гадюка.
он же попа-как-у-ким
отличные кадры понабирали в СН
Це ж відверта дискримінація----
Представниця ЛҐБТ пресує ,,натураля,,)))))