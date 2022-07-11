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Грузинский доброволец Каха Гоголь погиб в Луганской области (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грузія,добровольці

Погиб иностранный боец, воевавший в Луганской области.

Об этом сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

По последним данным, в войне России в Украине погибли 17 бойцов из Грузии.

На стороне Киева воюют несколько сотен добровольцев из Грузии. Они входят в ряды разных батальонов и участвуют в боевых действиях на передовой.

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По данным телеграмм-канала NEWSGEORGIA, имя погибшего - Каха Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны, уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области, в результате авиаудара", - говорится в сообщении.

Тело погибшего воина собираются перевезти из Украины на родину. Грузинские дипломаты говорят, что посольство проинформировано и "в настоящее время проводятся соответствующие процедуры".
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Шана і подяка братам-Грузинам!
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10.07.2022 15:37 Ответить
Сумно 😪😪😪
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10.07.2022 15:41 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Грузії!!!
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10.07.2022 16:27 Ответить
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10.07.2022 16:58 Ответить
Frieden in Ruhe...
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10.07.2022 17:17 Ответить
😢
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10.07.2022 20:07 Ответить
Дякуємо, брате.
Спочивай у кращому світі.
Світла тобі пам'ять.
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11.07.2022 02:39 Ответить
 
 