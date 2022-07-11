Грузинский доброволец Каха Гоголь погиб в Луганской области (обновлено)

Погиб иностранный боец, воевавший в Луганской области.

Об этом сообщил грузинский доброволец Ромео Фарулава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

По последним данным, в войне России в Украине погибли 17 бойцов из Грузии.

На стороне Киева воюют несколько сотен добровольцев из Грузии. Они входят в ряды разных батальонов и участвуют в боевых действиях на передовой.

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По данным телеграмм-канала NEWSGEORGIA, имя погибшего - Каха Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны, уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области, в результате авиаудара", - говорится в сообщении.

Тело погибшего воина собираются перевезти из Украины на родину. Грузинские дипломаты говорят, что посольство проинформировано и "в настоящее время проводятся соответствующие процедуры".