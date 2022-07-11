Грузинський доброволець Каха Гоголь загинув на Луганщині (оновлено)
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Загинув іноземний боєць, який воював на Луганщині.
Про це повідомив грузинський доброволець Ромео Фарулава, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.
За останніми даними, у війні Росії в Україні загинуло 17 бійців з Грузії.
На боці Києва воюють кількасот добровольців із Грузії. Вони входять до лав різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовій.
За даними телеграм-каналу NEWSGEORGIA, ім’я загиблого - Каха Гоголь.
"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни, виїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", - зазначено в повідомленні.
Тіло загиблого воїна збираються перевезти з України на батьківщину. Грузинські дипломати кажуть, що посольство проінформовано і "в даний час проводяться відповідні процедури".
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