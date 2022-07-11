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Грузинський доброволець Каха Гоголь загинув на Луганщині (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гоголь,каха

Загинув іноземний боєць, який воював на Луганщині.

Про це повідомив грузинський доброволець Ромео Фарулава, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

За останніми даними, у війні Росії в Україні загинуло 17 бійців з Грузії.

На боці Києва воюють кількасот добровольців із Грузії. Вони входять до лав різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовій.

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За даними телеграм-каналу NEWSGEORGIA, ім’я загиблого - Каха Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни, виїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", - зазначено в повідомленні.

Тіло загиблого воїна збираються перевезти з України на батьківщину. Грузинські дипломати кажуть, що посольство проінформовано і "в даний час проводяться відповідні процедури".

Автор: Анна Судак
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Шана і подяка братам-Грузинам!
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10.07.2022 15:37 Відповісти
Сумно 😪😪😪
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10.07.2022 15:41 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Грузії!!!
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10.07.2022 16:27 Відповісти
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10.07.2022 16:58 Відповісти
Frieden in Ruhe...
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10.07.2022 17:17 Відповісти
😢
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10.07.2022 20:07 Відповісти
Дякуємо, брате.
Спочивай у кращому світі.
Світла тобі пам'ять.
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11.07.2022 02:39 Відповісти
 
 