РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15905 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 738 12
война (47275) обстрел (20434) ракеты (2778) Харьков (6549)

Оккупанты нанесли ракетный удар по шестиэтажке в центре Харькова. (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В результате попадания российской ракеты утром 11 июля частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на ГСЧС.

Продолжается разбор завалов, известно, что удалось спасти пожилую женщину.

Отмечается, что воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, всего в городе было слышно три взрыва.

Отбой воздушной тревоги в Харькове и области был дан в 4:46.

Также смотрите: Последствия ночного ракетного удара по гражданским объектам россиянами в Харькове. ФОТОрепортаж

На 06:30, по данным ГСЧС, информация о погибших или раненых жильцах дома не поступала. В шестиэтажке разрушений получил один подъезд - разрушены квартиры с 6 по 1 этаж.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Це коли ракети або збили, або вони кудись влучили та не було зафіксовано нових пусків певний проміжок часу
показать весь комментарий
11.07.2022 07:12
+3
Это террор гражданского населения.
показать весь комментарий
11.07.2022 08:43
+2
В Одесі відміну спрвіщає короткий сигнал сирени (10 сек). Ну так у на на вулиці.
показать весь комментарий
11.07.2022 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може мені хтось пояснить, що таке "відбій повітряної тривоги в Україні"? Хто її і яким чином дає, хоч хтось знає?
показать весь комментарий
11.07.2022 07:06 Ответить
Це коли ракети або збили, або вони кудись влучили та не було зафіксовано нових пусків певний проміжок часу
показать весь комментарий
11.07.2022 07:12 Ответить
Яким чином спопіщується населення про "відбій повітряної тривоги"? Якщо такого сповіщення немає, то немає сенсу сповіщати про повітряну тривогу.
показать весь комментарий
11.07.2022 08:50 Ответить
В Одесі відміну спрвіщає короткий сигнал сирени (10 сек). Ну так у на на вулиці.
показать весь комментарий
11.07.2022 08:54 Ответить
Дивує те, що влада закликає не нехтувати сигналами тривоги, а як розпізнавати відбій тривоги (якщо такий є) я жодного разу не чув. Якщо не існує відбою тривоги, сенсу в такій тривозі не існує, бо не можно всю війну сидіти в укритті.
показать весь комментарий
11.07.2022 09:58 Ответить
на смартфони приходить
показать весь комментарий
11.07.2022 10:05 Ответить
Когда больше сирена не ревёт -- это и есть отбой воздушной тревоги,
показать весь комментарий
11.07.2022 17:04 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 08:08 Ответить
Мало бити лише кацапську армію, обов'язково треба завдавати ударів по кацапським цивільним об'єктам!!
Те, що умовний "захід" не дає цього робити - інформаційна провокація російської агентури в Україні.
показать весь комментарий
11.07.2022 08:35 Ответить
зачем стрелять по гражданским объектам? какой с этого толк и какой стратегический замысел? у нас мало снарядов, поэтому стрелять надо только туда, куда есть смысл для перелома хода военных действий...
показать весь комментарий
11.07.2022 09:51 Ответить
По гражданскому российскому населению стрелять нужно для того, чтобы они знали для чего нужно завершить войну. Требовали от своего правительства прекратить военные действия,
показать весь комментарий
11.07.2022 17:06 Ответить
Это террор гражданского населения.
показать весь комментарий
11.07.2022 08:43 Ответить
 
 