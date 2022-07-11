Оккупанты нанесли ракетный удар по шестиэтажке в центре Харькова. (обновлено)

В результате попадания российской ракеты утром 11 июля частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на ГСЧС.

Продолжается разбор завалов, известно, что удалось спасти пожилую женщину.

Отмечается, что воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32, всего в городе было слышно три взрыва.

Отбой воздушной тревоги в Харькове и области был дан в 4:46.

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На 06:30, по данным ГСЧС, информация о погибших или раненых жильцах дома не поступала. В шестиэтажке разрушений получил один подъезд - разрушены квартиры с 6 по 1 этаж.