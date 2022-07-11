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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15464) война (47275) Генштаб ВС (4361) ликвидация (1985) техника (1547) потери (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,4 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1645 танков и 3828 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 июля потери личного состава противника составляют около 37 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37400 (+100) лиц ликвидировано,

танков - 1645 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3828 (+5) ед,

артиллерийских систем - 838 (+4) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,

специальная техника - 66 (+0).

Читайте: ВСУ отразили наступление оккупантов в направлении Краснополья и Марьинки, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,4 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1645 танков и 3828 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+14
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11.07.2022 09:21
+7
Россияне активно собирают обломки HIMERS там, где были пожары складов и военной техники. Собираются обстрелять мирных на оккупированных территориях, разбросать там обломки HIMERS и обвинить ВСУ в использовании HIMERS против мирного населения. Фашик Донецкий.
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11.07.2022 09:19
+7
ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині
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11.07.2022 09:22
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Россияне активно собирают обломки HIMERS там, где были пожары складов и военной техники. Собираются обстрелять мирных на оккупированных территориях, разбросать там обломки HIMERS и обвинить ВСУ в использовании HIMERS против мирного населения. Фашик Донецкий.
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11.07.2022 09:19 Ответить
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11.07.2022 09:21 Ответить
Пара уже нанасіть удари по центрах пріняття рішеній....
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11.07.2022 09:21 Ответить
Мало.
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11.07.2022 09:21 Ответить
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11.07.2022 09:22 Ответить
А я добре чув як ракети свістіли.
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11.07.2022 09:23 Ответить
Під Запоріжжям теж такі. Люди вже навчились розрізняти нашу артилерію і ворожу.
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11.07.2022 09:24 Ответить
Наша то є наша.
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11.07.2022 09:26 Ответить
Не параша.
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11.07.2022 09:28 Ответить
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11.07.2022 09:23 Ответить
ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині
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11.07.2022 09:22 Ответить
Слава ЗСУ.
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11.07.2022 09:24 Ответить
На тих складах ніхто не гине?
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11.07.2022 09:29 Ответить
Здихають, але в підтверджену статистику більшість не йде....
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11.07.2022 09:39 Ответить
Чого?
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11.07.2022 10:15 Ответить
А як їх порахувати?
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11.07.2022 10:19 Ответить
та й ватальот вчора якийсь збили, чогось не відобразилось.
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11.07.2022 09:36 Ответить
А ви рахуйте як Руським вітязям рахували- направо махнув -вулиця орків московитських полягла, наліво махнув- провулочок. І все буде ганц. Все буде Україна!
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11.07.2022 12:57 Ответить
 
 