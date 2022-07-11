Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37,4 тыс. человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1645 танков и 3828 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 11 июля потери личного состава противника составляют около 37 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 37400 (+100) лиц ликвидировано,

танков - 1645 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3828 (+5) ед,

артиллерийских систем - 838 (+4) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+1) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2696 (+2) ед,

специальная техника - 66 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.