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10 июля Воздушные Силы уничтожили командно-наблюдательный пункт, склад боеприпасов, пункт управления войсками, технику и живую силу врага

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

Горят вражеские тылы, склады боеприпасов, тыловые части и командные пункты оккупантов. Это отличный результат работы украинской артиллерии, авиации, бойцов Сил специальных операций и движения сопротивления!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил.

Как отмечается, в боевых порядках армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины уже работают чешские ударные вертолеты Ми-24В, с ювелирной точностью врага уничтожает западная артиллерия, в том числе и "HIMARS"!

"В качественном обновлении нуждаются и Воздушные Силы. С поступлением на вооружение современных систем ПВО и ПРО у ракет врага будет гораздо меньше шансов попадать в цель. Сегодня основная боевая мощь Воздушных Сил – это авиационное и противовоздушное вооружение еще советского времени. Впрочем, защитники неба успешно приземляют противника, а также наносят ему существенные потери на земле", - говорится в сообщении.

Командование Воздушных Сил информирует, что 10 июля ударная авиация Воздушных Сил - штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, наносит очередные удары по российским оккупационным войскам.

Также смотрите: ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО

"На этот раз уничтожен командно-наблюдательный пункт, полевой склад боеприпасов, пункт управления войсками до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+8
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.07.2022 09:54
+6
Украина полюбому победит, несмотря на все усилия кацапских гнид, шо засели в (ж) ОПе на Банковой!
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11.07.2022 09:59
+5
******** їх хлопці, шо б у вас тільки рукі не боліли і втоми не було.
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11.07.2022 10:08
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.07.2022 09:54 Ответить
Учора о десятій ночі так красиво летів транспортний в супроводі поліцейського в сторону Литви,може,то в сторону України летіла допомога захисникам. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.07.2022 09:54 Ответить
Украина полюбому победит, несмотря на все усилия кацапских гнид, шо засели в (ж) ОПе на Банковой!
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11.07.2022 09:59 Ответить
Соколики наші, бережи вас Господь
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11.07.2022 10:05 Ответить
******** їх хлопці, шо б у вас тільки рукі не боліли і втоми не було.
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11.07.2022 10:08 Ответить
Нужно намного увеличивать потери оркостана, потому что по другому это будет на долго. Чем больше интенсивность уничтожения орков, тем быстрее орки повторят историю первой мировой и убьют царя орков.
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11.07.2022 10:41 Ответить
 
 