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10 липня Повітряні Сили знищили командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами, техніку та живу силу ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Палають ворожі тили, склади боєприпасів, тилові частини та командні пункти окупантів. Це чудовий результат роботи української артилерії, авіації, бійців Сил спеціальних операцій та руху опору!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил.

Як зазначається, у бойових порядках армійської авіації Сухопутних військ ЗС України уже працюють чеські ударні гелікоптери Мі-24В, з ювелірною точністю ворога нищить західна артилерія, в тому числі й "HIMARS"!

"Якісного оновлення потребують і Повітряні Сили. Із надходженням на озброєння сучасних систем ППО та ПРО у ракет ворога буде значно менше шансів потрапляти в ціль. Сьогодні основна бойова міць Повітряних Сил - це авіаційне та протиповітряне озброєння ще радянських часів. Втім, захисники неба успішно приземляють противника, а також завдають йому суттєвих втрат на землі", - йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил інформує, що 10 липня ударна авіація Повітряних Сил - штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, завдає чергових ударів по російських окупаційних військах.

Також читайте: Українські винищувачі МіГ-29 прикривають з повітря бойові дії. Так виглядає передній край оборони на Сході. ВIДЕО

"Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами до десяти бойових броньованих машин та живу силу рашистів", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.07.2022 09:54
+6
Украина полюбому победит, несмотря на все усилия кацапских гнид, шо засели в (ж) ОПе на Банковой!
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11.07.2022 09:59
+5
******** їх хлопці, шо б у вас тільки рукі не боліли і втоми не було.
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11.07.2022 10:08
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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11.07.2022 09:54 Відповісти
Учора о десятій ночі так красиво летів транспортний в супроводі поліцейського в сторону Литви,може,то в сторону України летіла допомога захисникам. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.07.2022 09:54 Відповісти
Украина полюбому победит, несмотря на все усилия кацапских гнид, шо засели в (ж) ОПе на Банковой!
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11.07.2022 09:59 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь
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11.07.2022 10:05 Відповісти
******** їх хлопці, шо б у вас тільки рукі не боліли і втоми не було.
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11.07.2022 10:08 Відповісти
Нужно намного увеличивать потери оркостана, потому что по другому это будет на долго. Чем больше интенсивность уничтожения орков, тем быстрее орки повторят историю первой мировой и убьют царя орков.
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11.07.2022 10:41 Відповісти
 
 