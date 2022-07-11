Панельные дома наиболее опасны во время ракетных обстрелов, - ГСЧС

Спасатели призывают граждан во время воздушной тревоги идти в укрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.

"Наибольшие разрушения испытывают панельные дома, поскольку они складываются, как карточные дома. Есть случаи, когда при обстреле такого дома люди выживали. Эти дома, когда складываются, под ними остается большое пространство, люди там могут выжить. Если это кирпичный дом, если пошли ракетные обстрелы и дом разрушается, то он распадается на такие мелкие материалы, что там выжить очень тяжело", - рассказал он.

По словам Данилюка, если человек не попал в эпицентр взрыва, а его просто привалило или заблокировало строительными конструкциями, то возможны переломы, царапины, сотрясения головного мозга.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно прятаться в специально для этого созданных укрытиях.

"Если это населенный пункт сельской местности, то у людей есть свои местные погреба, в которых можно спрятаться", - добавил Данилюк.

"В панельных домах я вообще не рекомендовал бы оставаться, в монолитных домах очень хорошо защищают лифтовые шахты, они полностью из монолита, железобетонные. Но все же нужно спускаться в укрытие", - подытожил заместитель главы ГСЧС Киевщины.

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