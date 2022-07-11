Панельні будинки є найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів, - ДСНС

Рятувальники закликають громадян під час повітряної тривоги прямувати до укриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк.

"Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко", - розповів він.

За словами Данилюка, якщо людина не попала в епіцентр вибуху, а її просто привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку.

Він наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно ховатись в спеціально для цього створених укриттях.

"Якщо це населений пункт сільської місцевості, то у людей є свої місцеві льохи, в яких також можна сховатись", - додав Данилюк.

"В панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, у монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, вони є повністю з моноліту, залізобетонні. Але все ж таки потрібно спускатись в укриття", - підсумував заступник глави ДСНС Київщини.

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