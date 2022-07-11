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Панельні будинки є найнебезпечнішими під час ракетних обстрілів, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Рятувальники закликають громадян під час повітряної тривоги прямувати до укриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк.

"Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко", - розповів він.

За словами Данилюка, якщо людина не попала в епіцентр вибуху, а її просто привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку.

Він наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно ховатись в спеціально для цього створених укриттях.

"Якщо це населений пункт сільської місцевості, то у людей є свої місцеві льохи, в яких також можна сховатись", - додав Данилюк.

"В панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, у монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, вони є повністю з моноліту, залізобетонні. Але все ж таки потрібно спускатись в укриття", - підсумував заступник глави ДСНС Київщини.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
заботливая всё-таки у нас власть. Даже не знаю, куда прикладывать...
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11.07.2022 13:36
+5
Кацапи знають все це, тому мирні люди у багатоповерхівках - це їхня ціль.

Під час повітряної тревоги я йду на двір, сідаю на гойдалку та дивлюсь у небо. Мені зовсім не хочеться постійно бігати в укриття, як це робить моя сусідка, яка взимку кожну ніч спала у підвалі, зіпсувала собі здоров'я та психіку.
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11.07.2022 13:40
+5
А де ці "спеціальні укриття"? Мабуть, не видам таємниці, але у столиці їх практично немає. А ті, що є, чомусь замкнені і знайти, у кого ключі від них, то 3,14здець. Так про що там нам ДСНС розповідає
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11.07.2022 13:53
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То є так. Будинок складається, тож вижити там не реально.
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11.07.2022 13:30 Відповісти
"...Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко", - зміст статті не відповідає заголвку. Написанож, що зегляні руйнуються на дрібні частини і вижити там дуже важко, а в панельних залишаються ніщі.
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11.07.2022 13:35 Відповісти
Имелось в виду, что по статистике в панельных домах разрушается целый пролет, от первого, до последнего этажа, а в кирпичном разрушаются только те этажи, куда непосредственно попала ракета, иногда смежные. То есть зона разрушений панельного дома гораздо больше. Однако те, кто находился непосредственно в зоне разрушения в кирпичном доме выживают реже, чем в зоне разрушений панельного дома.
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11.07.2022 13:40 Відповісти
В кирпичных рушатся этаж/соседние этажи куда попадет ракета, потому у большей части дома все может быть в ажуре но не у тех бедолаг по ком пиишелся удар, а в панельном складываются все этажи подьезда и соответственно ****** будет всем, но может кому повезти и не привалить. Но это все относительная статистика, а там может быть все что угодно.
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11.07.2022 13:45 Відповісти
заботливая всё-таки у нас власть. Даже не знаю, куда прикладывать...
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11.07.2022 13:36 Відповісти
Как куда? К асфальту конечно. Хуже ж не будит, чего ж теперь стонать.
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11.07.2022 14:32 Відповісти
Людям нужно максимально из городов разьезжаться по селам
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11.07.2022 13:38 Відповісти
Кацапи знають все це, тому мирні люди у багатоповерхівках - це їхня ціль.

Під час повітряної тревоги я йду на двір, сідаю на гойдалку та дивлюсь у небо. Мені зовсім не хочеться постійно бігати в укриття, як це робить моя сусідка, яка взимку кожну ніч спала у підвалі, зіпсувала собі здоров'я та психіку.
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11.07.2022 13:40 Відповісти
В момент прилета лучше лежать на земле, закрыв уши руками и открыв рот.
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11.07.2022 13:43 Відповісти
главное - не перепутать
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11.07.2022 13:56 Відповісти
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11.07.2022 14:04 Відповісти
Дякую за поради, я знаю, тому і дивлюсь у небо, щоб встигнути лягти на землю. У мене у ландшафтному дизайні є «сухі струмки», вони зроблені по фен-шуй для краси десь півметра глибиною , але я худенька та у них влізаю.
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11.07.2022 14:03 Відповісти
нужно законодательно запретить строительство устаревших и опасных кирпичных и панельных многоэтажек.
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11.07.2022 13:45 Відповісти
льохи у селах..давно їздив по селам??? які там льохи, якщо є, то такі що не вилізеш звідти ніколи - як привалить
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11.07.2022 13:46 Відповісти
читаем статью и удивляемся по тексту выходит кирпичные распадаются на мелкий мусор панельки складываются домиком и остается шанс выжить монолитные дома какие современные видели как их разносит на кусочки также.. тут увы лотерея.... укрытия гхм в Одессе даже проблемка... а если ночью и тревога через 30 минут раз 5-8 в сутки...хорошо давать советы 8 лет нихуя страна не делала по части укрытий бомбоубежища а нафиг воно нам...а теперь пишут советы... я вот что думаю повторение мать учения старое это новое но забытое скажите неужели огромных денег стоит воссохздать систему дирижаблей с сетками защиты между ними и повесить систему над городом...как никак а ракеты нет да бабахнет вверху попав или в дирижабль или сетку между ними шанс заранее пассивно сбивать ракету...
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11.07.2022 13:46 Відповісти
Гм, в смысле спуститься в подвал этой самой панельки в типа "убежище" это надёжно?
Я так не думаю.
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11.07.2022 13:51 Відповісти
А де ці "спеціальні укриття"? Мабуть, не видам таємниці, але у столиці їх практично немає. А ті, що є, чомусь замкнені і знайти, у кого ключі від них, то 3,14здець. Так про що там нам ДСНС розповідає
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11.07.2022 13:53 Відповісти
Даа, и в метро терь без денег не просочишься, ночью думаю воще никак.
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11.07.2022 13:59 Відповісти
Так, укриттів немає не тільки в столиці. Тому просто, як знущання, слухаю під час сирени поради "пройдіть у найближче укриття". Дуже далеко йти потрібно, тай ще не знамо куди.
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11.07.2022 15:44 Відповісти
Під час руйнації цегляні споруди схожі на розбите автоскло, а панельні, як скло звичайне, падають великими шматками
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11.07.2022 14:08 Відповісти
 
 