Вместо печати гривни Минфину следует применять другие источники наполнения госбюджета

Рынку непонятно нежелание министерства финансов повышать ставки доходности по ОВГЗ.

Об этом сказал в своей колонке инвестиционный банкир Сергей Фурса. "Минфин продолжает упираться на внутреннем долговом рынке, отказываясь поднимать ставки по военным облигациям. На этой неделе объемы размещения были еще меньше. Более того, на аукцион пришли даже какие-то доброжелатели, указавшие своими ставками правительству на уровень, где они хотели бы видеть предложение. Минфин пока продолжает упорствовать. И природа этого упрямства чем дальше, тем менее понятна рынку", - пишет эксперт.

Как отметил ранее Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, повышение процентных ставок по военным облигациям могло бы стать одним из эффективных источников увеличения поступлений в госбюджет. По его словам, на сегодняшний день эмиссия не решает проблему дефицита бюджета, как это было в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, а создает угрозу гиперинфляции. При этом недостаточно используются такие механизмы, как сокращение расходов госбюджета и поиск путей увеличения поступлений в него. Правительству также необходимо активизировать привлечение международной помощи и внутренних заимствований, в том числе путем повышения ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня, говорится в колонке Главы НБУ. Последнее усугубит привлекательность гривневых активов, позволит увеличить привлечение рыночного финансирования дефицита бюджета и соответственно уменьшит потребность в эмиссии Национальным банком.

Напомним, объемы размещения военных облигаций продолжают сокращаться уже несколько недель. Если 21 июня Министерство финансов разместило ОВГЗ на 7,7 млрд грн, то 28 июня сумма этих поступлений составила 2,1 млрд грн, а 5 июля по результатам проведения аукционов по размещению ОВГЗ в госбюджет было привлечено всего 128 млн грн.