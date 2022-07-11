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Новости Экономика
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Минфин (1540) Фурса Сергей (26)

Вместо печати гривни Минфину следует применять другие источники наполнения госбюджета

Новости Цензор.НЕТ Экономика

налоги,деньги,гривня,налоговый

Рынку непонятно нежелание министерства финансов повышать ставки доходности по ОВГЗ.

Об этом сказал в своей колонке инвестиционный банкир Сергей Фурса. "Минфин продолжает упираться на внутреннем долговом рынке, отказываясь поднимать ставки по военным облигациям. На этой неделе объемы размещения были еще меньше. Более того, на аукцион пришли даже какие-то доброжелатели, указавшие своими ставками правительству на уровень, где они хотели бы видеть предложение. Минфин пока продолжает упорствовать. И природа этого упрямства чем дальше, тем менее понятна рынку", - пишет эксперт.

Как отметил ранее Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, повышение процентных ставок по военным облигациям могло бы стать одним из эффективных источников увеличения поступлений в госбюджет. По его словам, на сегодняшний день эмиссия не решает проблему дефицита бюджета, как это было в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, а создает угрозу гиперинфляции. При этом недостаточно используются такие механизмы, как сокращение расходов госбюджета и поиск путей увеличения поступлений в него. Правительству также необходимо активизировать привлечение международной помощи и внутренних заимствований, в том числе путем повышения ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня, говорится в колонке Главы НБУ. Последнее усугубит привлекательность гривневых активов, позволит увеличить привлечение рыночного финансирования дефицита бюджета и соответственно уменьшит потребность в эмиссии Национальным банком.

Напомним, объемы размещения военных облигаций продолжают сокращаться уже несколько недель. Если 21 июня Министерство финансов разместило ОВГЗ на 7,7 млрд грн, то 28 июня сумма этих поступлений составила 2,1 млрд грн, а 5 июля по результатам проведения аукционов по размещению ОВГЗ в госбюджет было привлечено всего 128 млн грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Шось згадався Попадопуло-Бєрі всє я сєбє єшьо нарісую...
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11.07.2022 15:39
+8
Замінити воровите шапіто на професіоналів: Гонтареву, Яресько, Смолія, і справи налагодяться. Для України.
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11.07.2022 16:01
+7
А які це інші джерела? Бізнес мертвий- доїти більше немає кого! Можна звичайно потрусити Коломойшу, але у ЗЕлупи не вистачить сміливості!
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11.07.2022 15:39
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Шось згадався Попадопуло-Бєрі всє я сєбє єшьо нарісую...
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11.07.2022 15:39 Ответить
А які це інші джерела? Бізнес мертвий- доїти більше немає кого! Можна звичайно потрусити Коломойшу, але у ЗЕлупи не вистачить сміливості!
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11.07.2022 15:39 Ответить
Наприклад в банках багато гривневої ліквідності. Населенню надходить зарплата, споживання скоротилось, валюту для заощаджень купити стало складно. Багато хто радо би купив військові ОВДП в національній валюті під 20% замість депозиту під 3-5%.
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11.07.2022 15:48 Ответить
багато хто? як ви думаєте, скільки тисяч грн вам потрібно мінімально, щоб купити ОВДП? і який відсоток людей зараз може це дозволити в нашій країні?
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11.07.2022 16:55 Ответить
Чомусь злетів коментар.

В застосунку Монобанку ось я бачу є можливість купувати по одній облігації. Ціна приблизно 1000 грн за штуку. Думаю це доступно значному відсотку громадян.
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11.07.2022 20:06 Ответить
К примеру сократить в министерствах всяких знакомых и миньетчиц
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11.07.2022 15:46 Ответить
ішні? наприклад скоротити видатки на утримання преЗЕ, депутан, кабміну??? чи урізати до мінімального зарплатню генпрокурорів-прокурорів-міністрів-депутан-персональних пенсів, та скоротити обслугу всіх цих "захребетників" ??? скоротити автопарк, виплату преміальних і виплат за аренду житла ??? прибрати пільги і бонуси для полубохів... і так далі... може щось і зостанеться в порожньому бюджеті ?
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11.07.2022 15:50 Ответить
На Украине замминистра по евроинтеграции стала 25-летняя блогерша с окладом 68к гривен,где таких тварям денег на зарплаты взять?
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11.07.2022 15:51 Ответить
Замінити воровите шапіто на професіоналів: Гонтареву, Яресько, Смолія, і справи налагодяться. Для України.
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11.07.2022 16:01 Ответить
Пам'ятаємо цих професіоналів - курс гривні впав втричі
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11.07.2022 16:53 Ответить
А як вказаним особам вдалось втричі знизити курс гривні? Які рішення були невірними на ваш погляд? Зараз таке не може повторитись?
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11.07.2022 20:30 Ответить
Гроші друкують із самого приходу Зелі у 2019 р. Якщо ми відразу цього не відчували, то завдяки вкладу в економіку заробітчан та моряків.
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11.07.2022 16:35 Ответить
При такой инфляции низкая учетная ставка, это преступление. И вымывание из страны валюты через рефинанс.
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11.07.2022 16:41 Ответить
До фінансових новин :
1 - в Україні появився "Акціонерне товариство «Секс Банк»
2 - різко виріс готівковий $ , чи то гривня впала ...
Моніторинг курсів чорного ринку - Середній по Україні
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11.07.2022 16:42 Ответить
3- Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
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11.07.2022 16:46 Ответить
 
 