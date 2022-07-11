Замість друку гривні Мінфіну варто застосовувати інші джерела наповнення держбюджету

Ринку не зрозуміле небажання міністерства фінансів підвищувати ставки доходності за ОВДП.

Про це сказав у своїй колонці інвестиційний банкір Сергій Фурса. "Мінфін продовжує упиратися на внутрішньому борговому ринку, відмовляючись піднімати ставки з військових облігацій. Цього тижня обсяги розміщення були ще меншими. Більше того, на аукціон прийшли навіть якісь доброзичливці, які вказали своїми ставками уряду на рівень, де вони хотіли б бачити пропозицію. Але Мінфін поки що продовжує впиратися. І природа цієї впертості що далі, тим менш зрозуміла ринку" - пише експерт.

Як наголосив раніше Голова Національного банку України Кирило Шевченко, підвищення відсоткових ставок за воєнними облігаціями могло б стати одним з ефективних джерел збільшення надходжень до держбюджету. За його словами, на сьогодні емісія не вирішує проблему дефіциту бюджету, як це було у перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну, а створює загрозу гіперінфляції. При цьому недостатньо використовуються такі механізми як скорочення видатків держбюджету та пошук шляхів збільшення надходжень до нього. Уряду також необхідно активізувати залучення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень, у тому числі шляхом підвищення ставок за гривневими ОВДП до ринкового рівня, - йдеться у колонці Голови НБУ. Останнє посилить привабливість гривневих активів, дозволить збільшити залучення ринкового фінансування дефіциту бюджету і відповідно зменшить потребу в емісії Національним банком.

Нагадаємо, обсяги розміщення воєнних облігацій продовжують скорочуватись вже кілька тижнів поспіль. Якщо 21 червня Міністерство фінансів розмістило ОВДП на 7,7 млрд грн, то 28 червня сума цих надходжень склала 2,1 млрд грн, а 5 липня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено всього 128 млн грн.