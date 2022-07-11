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Новини Економіка
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Мінфін (781) Фурса Сергій (24)

Замість друку гривні Мінфіну варто застосовувати інші джерела наповнення держбюджету

Новини Цензор.НЕТ Економіка

налоги,деньги,гривня,налоговый

Ринку не зрозуміле небажання міністерства фінансів підвищувати ставки доходності за ОВДП.

 Про це сказав у своїй колонці інвестиційний банкір Сергій Фурса. "Мінфін продовжує упиратися на внутрішньому борговому ринку, відмовляючись піднімати ставки з військових облігацій. Цього тижня обсяги розміщення були ще меншими. Більше того, на аукціон прийшли навіть якісь доброзичливці, які вказали своїми ставками уряду на рівень, де вони хотіли б бачити пропозицію. Але Мінфін поки що продовжує впиратися. І природа цієї впертості що далі, тим менш зрозуміла ринку" - пише експерт.

Як наголосив раніше Голова Національного банку України Кирило Шевченко, підвищення відсоткових ставок за воєнними облігаціями могло б стати одним з ефективних джерел збільшення надходжень до держбюджету. За його словами, на сьогодні емісія не вирішує проблему дефіциту бюджету, як це було у перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну, а створює загрозу гіперінфляції. При цьому недостатньо використовуються такі механізми як скорочення видатків держбюджету та пошук шляхів збільшення надходжень до нього. Уряду також необхідно активізувати залучення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень, у тому числі шляхом підвищення ставок за гривневими ОВДП до ринкового рівня, - йдеться у колонці Голови НБУ. Останнє посилить привабливість гривневих активів, дозволить збільшити залучення ринкового фінансування дефіциту бюджету і відповідно зменшить потребу в емісії Національним банком.

Нагадаємо, обсяги розміщення воєнних облігацій продовжують скорочуватись вже кілька тижнів поспіль. Якщо 21 червня Міністерство фінансів розмістило ОВДП на 7,7 млрд грн, то 28 червня сума цих надходжень склала 2,1 млрд грн, а 5 липня за результатами проведення аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено всього 128 млн грн.
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Топ коментарі
+8
Шось згадався Попадопуло-Бєрі всє я сєбє єшьо нарісую...
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11.07.2022 15:39
+8
Замінити воровите шапіто на професіоналів: Гонтареву, Яресько, Смолія, і справи налагодяться. Для України.
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11.07.2022 16:01
+7
А які це інші джерела? Бізнес мертвий- доїти більше немає кого! Можна звичайно потрусити Коломойшу, але у ЗЕлупи не вистачить сміливості!
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11.07.2022 15:39
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Шось згадався Попадопуло-Бєрі всє я сєбє єшьо нарісую...
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11.07.2022 15:39 Відповісти
А які це інші джерела? Бізнес мертвий- доїти більше немає кого! Можна звичайно потрусити Коломойшу, але у ЗЕлупи не вистачить сміливості!
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11.07.2022 15:39 Відповісти
Наприклад в банках багато гривневої ліквідності. Населенню надходить зарплата, споживання скоротилось, валюту для заощаджень купити стало складно. Багато хто радо би купив військові ОВДП в національній валюті під 20% замість депозиту під 3-5%.
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11.07.2022 15:48 Відповісти
багато хто? як ви думаєте, скільки тисяч грн вам потрібно мінімально, щоб купити ОВДП? і який відсоток людей зараз може це дозволити в нашій країні?
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11.07.2022 16:55 Відповісти
Чомусь злетів коментар.

В застосунку Монобанку ось я бачу є можливість купувати по одній облігації. Ціна приблизно 1000 грн за штуку. Думаю це доступно значному відсотку громадян.
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11.07.2022 20:06 Відповісти
К примеру сократить в министерствах всяких знакомых и миньетчиц
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11.07.2022 15:46 Відповісти
ішні? наприклад скоротити видатки на утримання преЗЕ, депутан, кабміну??? чи урізати до мінімального зарплатню генпрокурорів-прокурорів-міністрів-депутан-персональних пенсів, та скоротити обслугу всіх цих "захребетників" ??? скоротити автопарк, виплату преміальних і виплат за аренду житла ??? прибрати пільги і бонуси для полубохів... і так далі... може щось і зостанеться в порожньому бюджеті ?
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11.07.2022 15:50 Відповісти
На Украине замминистра по евроинтеграции стала 25-летняя блогерша с окладом 68к гривен,где таких тварям денег на зарплаты взять?
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11.07.2022 15:51 Відповісти
Замінити воровите шапіто на професіоналів: Гонтареву, Яресько, Смолія, і справи налагодяться. Для України.
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11.07.2022 16:01 Відповісти
Пам'ятаємо цих професіоналів - курс гривні впав втричі
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11.07.2022 16:53 Відповісти
А як вказаним особам вдалось втричі знизити курс гривні? Які рішення були невірними на ваш погляд? Зараз таке не може повторитись?
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11.07.2022 20:30 Відповісти
Гроші друкують із самого приходу Зелі у 2019 р. Якщо ми відразу цього не відчували, то завдяки вкладу в економіку заробітчан та моряків.
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11.07.2022 16:35 Відповісти
При такой инфляции низкая учетная ставка, это преступление. И вымывание из страны валюты через рефинанс.
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11.07.2022 16:41 Відповісти
До фінансових новин :
1 - в Україні появився "Акціонерне товариство «Секс Банк»
2 - різко виріс готівковий $ , чи то гривня впала ...
Моніторинг курсів чорного ринку - Середній по Україні
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11.07.2022 16:42 Відповісти
3- Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
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11.07.2022 16:46 Відповісти
 
 